نیوزلند به جام جهانی صعود کرد / بحرین هم به جمع ناکامان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیوزلند که در دیدار رفت مرحله حذفی منطقه اقیانوسیه - آسیا در زمین بحرین به تساوی بدون گل دست یافته بود امروز(شنبه) در دیدار برگشت این رقابت ها با حساب یک بر صفر مقابل این تیم پیروز شد و به رقابت های جام جهانی 2010 راه پیدا کرد. این دیدار در ولینگتون و در حضور 36 هزار تماشاگر برگزار شد. نیوزلند تنها یک بار و آن هم در سال 1982 موفق به حضور در این رقابت ها شده بود.

تک گل نیوزلند در این دیدار را "راری فالون" در دقیقه 45 وارد دروازه بحرین کرد. بحرینی ها در دقیقه 52 این دیدار یک ضربه پنالتی توسط عدنان را از دست دادند. چنانچه این ضربه به گل تبدیل می شد، بحرین با توجه به قانون گل زده در خانه حریف راهی رقابت های جام جهانی می شد.

پس از تیم های ملی فوتبال ایران و عربستان که غایبان بزرگ آسیا در آفریقای جنوبی خواهند بود، تیم بحرین هم به عنوان آخرین تیم آسیایی از حضور در این مسابقات حذف شد.