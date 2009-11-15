هیچکدام از مجوزهای تولید نان صنعتی در لرستان به نتیجه نرسید

فرشاد بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تاکنون در شورای آرد و نان استان لرستان بیش از 80 مجوز برای تولید نانهای صنعتی صادر شده است.

وی بیان داشت: تاکنون متاسفانه هیچکدام به نتیجه نرسیده اند چرا که متقاضی که کننده کار باشد در استان وجود ندارد.

پیش از این نیز معاون برنامه ریزی قبلی استانداری لرستان از روند صدور مجوز برای واحدهای نان صنعتی در این استان انتقاد کرد و خواستار باطل شدن مجوزهای صادر شده در این زمینه در صورت عدم توانایی افراد شد.

سیدرضا دهناد تاکید کرد: وقتی در استان نیروی مناسب برای احداث نانوایی های صنعتی وجود ندارد پس دادن این همه مجوز چه ضرورتی دارد، بنابراین کلیه مجوزهایی که طی شش ماه اخیر داده شده است باید همگی باطل شوند.

مدیرعامل شرکت نان و غله استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در گفتگو با خبرنگار مهر به هزینه های صرف شده برای احداث سیلو اشاره کرد و گفت: هزینه احداث سیلو برای 120 هزار تن گندم شش میلیارد تومان بوده است.

بهاروند ادامه داد: در حال حاضر کار احداث سیلو برای انبار 50 هزار تن گندم در شهرستان های سلسله و دلفان آغاز شده است.

وی همچنین به بیان مصرف سرانه نان در شهرستان های استان لرستان پرداخت و عنوان کرد: طبق بررسیهای انجام شده مصرف سرانه نان در شهرستان ازنا 13 کیلوگرم، در شهرستان الیگودرز 10 کیلو و 800 گرم، در شهرستان پلدختر13کیلوگرم، در شهرستان بروجرد 10 کیلو و 200 گرم، در شهرستان کوهدشت 11 کیلوگرم، در شهرستان سلسله 13 کیلو و 700 گرم و در شهرستان خرم آباد 10 کیلو و 600 گرم است.

بهاروند به میزان سهمیه آرد روستایی و شهری استان لرستان اشاره کرد و ادامه داد: سهمیه ماهیانه آرد روستایی 92 هزار تن و سهمیه ماهیانه آرد شهری 150هزار تن است.

وی یادآور شد: در شهرستان کوهدشت برای هر 110 نفر یک نانوایی، سلسله برای هر80 نفر، دلفان برای هر 880 نفر، خرم آباد برای هر هزار و 100 نفر، بروجرد برای هر دو هزار نفر و الیگودرز برای هر 956 نفر یک نانوایی وجود دارد.

مدیر عامل شرکت نان و غله استان لرستان همچنین در مورد آمورزش خبازی از طریق سازمان فنی و حرفه ای گفت: در سه شهرستان ازنا، الیگودرز و دورود آموزش خبازان از طریق سازمان فنی و حرفه ای انجام شده است و در دیگر شهرستان ها نیز به زودی این طرح اجرا خواهد شد.