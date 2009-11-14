اورهان پاموک مهمان مرکز فرهنگی نیویورک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی نیوز، پاموک که به مناسبت چاپ رمان اخیرش "موزه معصومیت" که ماه گذشته در آمریکا با ترجمه انگلیسی منتشر شده است در جلسهای صمیمانه با مخاطبان آثارش ملاقات کرد و ضمن امضاء کتابهایش با آنها به گفتگو پرداخت.
وی درباره رمان "موزه معصومیت" عنوان کرد: در این کتاب سعی کردهام ویژگیهای طرف مدرن و سنتی و همچنین شرقی و غربی ترکیه را بدون پیشداوری به تصویر بکشم.
پاموک سعی میکند در این داستان عشق میان مرد جوان از خانوادهای ثروتمند با دختری از خانواده سنتی را روایت میکند و همانطور که خود میگوید تلاش دارد بدون اغراقهای رمانتیک نشانههایی از زندگی واقعی مردم استانبول در سالهای بین 1975 تا 1984 را به دست دهد.
وی در اینباره گفت: هنگامی که خوانندگان من میگویند "بله آقای پاموک این همان استانبول آن دوره است که ما میشناسیم" بسیار خوشحال میشوم.
این نویسنده مشهور همچنین در این دیدار در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان که "آیا رمان در حال مرگ است؟" گفت: مکررا از من پرسیده میشود که آیا رمان در دوران کنونی در حال نابودی است و من میگویم که البته که این طور نیست. ذهن انسان و خلاقیت همیشه زندهاست. مردم تا وقتی که جوانند رمان میخوانند اما وقتی که مسنتر شدند دست از این کار میکشند و بهانههایی از این دست جور میکنند.
اورهان پاموک یکی از بزرگترین رماننویسان ترکیه و جهان محسوب میشود و آثارش بیش از 7 میلیون نسخه فروش رفته و افزون بر 50 زبان ترجمه شده است.
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