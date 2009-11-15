ایجاد نسخه مولتی مدیا در خبرگزاری مونتسامه مغولستان

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مونتسامه نماینده کشور مغولستان در گزارش خود با تشکر از میزبانی خبرگزاری مهر برای اجرای سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی ـ خبری خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه (OANA) به معرفی خبرگزاری مونتسامه و ارائه تجربیات و ایده های آن در راستای بهبود همکاری های بین المللی پرداخته است.

خبرگزاری مونتسامه که در سال 1921 تاسیس شده است یکی از اولین سازمانهای رسانه ای در مغولستان به شمار می رود که در سال 1981 به OANA پیوسته و در عین حال یکی از اعضای رسمی NANAP (ائتلاف خبرگزاریهای عدم تعهد) به شمار می رود. وسعت دادن به همکاریهای بین المللی از موارد مورد توجه این پایگاه خبری به شمار رفته و از این رو همکاریهای دو جانبه و چند جانبه با نقاط مختلف جهان برای مونتسامه بسیار حیاتی به شمار می رود.

خبرگزاری مغولستان در حال حاضر با پایگاههای خبری در بیش از 30 کشور جهان در ارتباط بوده و خبرنگاران ویژه ای در 21 استان مغولستان و مناطق بین المللی مانند موسکو و پکن دارد. این خبرگزاری از طریق وب سایت و نشریات خود اخبار و اطلاعات محلی و بین المللی را منتشر کرده و جدا از روزنامه مونتسامه و کتابچه های روزانه روسی و انگلیسی، هفته نامه های انگلیسی، روسی، چینی، و ژاپنی زبانی را نیز منتشر می کند.

از دیگر محصولات این خبرگزاری مرجعهای چاپی، آلبومهای عکس و کارتهایی تصویری از فرهنگ، تاریخ، سنتها و زندگی اجتماعی و سیاسی مردم مغولستان است.

مونتسامه به منظور همراهی با روند توسعه بازار اطلاعات بین المللی تمامی تلاش خود را برای دستیابی به فناوریهای جدید انجام می دهد که از آن جمله ایجاد امکان استفاده از تلفنهای همراه برای دسترسی به اخبار روز این پایگاه خبری است. هدف نهایی مونتسامه تبدیل سرویس خدمات اطلاعات کاربران داخلی و بین المللی به سیستمی آنلاین است.

مغولستان قانون آزادی مطبوعات را در سال 1998 و قانون رادیو و تلویزیون عمومی را در سال 2005 به تصویب رساند و این کشور در حال حاضر 16 روزنامه، بیش از 20 شبکه تلویزیونی و در حدود 30 شبکه رادیویی دارد. در میان این رقابت رسانه ای مونتسامه با پایبندی شدید به اصول روزنامه نگاری بر اساس منابع قابل استناد و معتبر و موثر خود را از دیگر رقبایش جدا کرده است.

خبرنگاران این پایگاه خبری در مغولستان حین جمع آوری اطلاعات و نوشتن و انتشار اخبار و گزارشها از قوانین طلایی پیروی می کنند. با توجه به اینکه بدون دستیابی به پیشرفتهای تکنولوژیکی راهی برای سر برافراشتن از میان رقابت فشرده بازار اقتصادی وجود ندارد، این خبرگزاری قصد دارد نسخه مولتی مدیا یا چند رسانه ای خود را احداث کند. در این راستا طرح پیشنهاد برای تصویب قانون اختصاص فضای مناسب و قانونی برای نسخه مولتی مدیا مونتسامه توسط مجلس مغولستان آغاز شده است.

مونتسامه با آگاهی از حیاتی و ارزشمند بودن تبادل اخبار میان ملتها در عصر اطلاعات مهمترین و اصلی ترین اولویت خود را گسترش تبادل اخبار با پایگاه داده های OANA دانسته و به منظور اتحاد برای دستیابی به هدفی یکسان به همکاریهای مداوم خود با سازمانهای بین المللی ادامه خواهد داد.