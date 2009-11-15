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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸

دهقان:

نبود مدیریت واحد شهری نباید زائران و مجاوران حرم رضوی را ناراضی کند

نبود مدیریت واحد شهری نباید زائران و مجاوران حرم رضوی را ناراضی کند

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم چناران در مجلس گفت: وحدت کاری در مشهد از ضرورتهای اصلی است و نباید به هیچ دلیلی زمینه مخدوش کردن فکر زائران و ساکنان مشهد ایجاد شود.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: اداره شهری با بیش از 25 میلیون جمعیت ساکن و شناور نیازمند توانمندی فکری بالایی است که باید از ظرفیتهای فکری کشور برای افزایش این توانمندی استفاده کرد.

نماینده مردم چناران در مجلس گفت: سطح مدیریت در این کلانشهر باید به نقطه‌ای برسد که از امکانات و ظرفیتهای موجود برای خدمت به زائران و چند میلیون جمعیت ساکن بتوان استفاده کرد و خدمت بیشتری انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت در درون مشهد از ضرورتهای اصلی است و نباید به هیچ دلیلی زمینه مخدوش کردن فکر زائران و ساکنان مشهد ایجاد شود و باید از دست رفتن فرصتها و ظرفیتها در هر شرایطی ما را نگران کند.

دهقان عنوان کرد: اگر این وحدت و ارتقای سطح در مدیریت مشهد صورت بگیرد، زمینه ‌ای است که بتوانیم ضمن اثرگذاری بر کشور در زمینه‌های مختلف، با جذب حمایتهای بودجه‌ای، فکری، دولتی و مجلسی از ظرفیتهای کشور در بالا بردن زیرساخت‌هایمان بهره ببریم.

کد مطلب 982826

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