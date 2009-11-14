کتابهای ضددینی نباید مجوز ورود به کتابخانه های عمومی را دریافت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی ظهر شنبه در نشست کتابداران کتابخانه های عمومی استان افزود: کتابداران کتابخانه های عمومی باید طبیبان پاک و طاهری باشند که علاوه بر حفظ قداست این مکان، در واقع غذای روح و جسم افراد را در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و غیره فراهم کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، کتابداری را نه به عنوان یک شغل معیشتی، بلکه ذوق، قریحه و علاقه و ارادت دانست و تصریح کرد: کتابداران در واقع به تغذیه روح و جسم جوانان، نوجوانان و کودکان می پردازند.

آیت الله علم الهدی خطاب به کتابداران کتابخانه های عمومی استان افزود: شما به عنوان کسانی که دارای شغل با ارزش و با قداستی هستید باید همواره مراقب و نگاهبان کتابهایی که وارد کتابخانه ها می شود، باشید.

وی گفت: کتابخانه ها نباید محل اجرای توطئه های دشمن شود و مسئولان بر پاک سازی این مراکز از محل دسیسه ها و توطئه ها باید تلاشی مضاعف کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر احساس مسئولیت کتابداران گفت: کتابهای ضد دینی نباید با ورود غیرقانونی به عنوان سمی کشنده، سرنوشت و آینده افراد مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: نظارت بر کتابهای ورودی کتابخانه های عمومی در جهت جلوگیری از مفاسد و انحرافات اجتماعی امری ضروری است.