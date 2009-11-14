سالانه 1400 تن محصولات گلخانه ای در خراسان شمالی تولید می شود

حیدر نامور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: این میزان محصولات گلخانه ای از سطح 100 هزار متر مربع و توسط 24 بهره بردار تولید می شود.

وی اظهار داشت: بیش از 70 درصد گلخانه های این استان به کشت سبزی و صیفی اختصاص دارد.

وی با اشاره به مزایای کشت گلخانه ای افزود: تکنولوژی تولید محصولات گلخانه ای منجر به افزایش چشمگیر راندمان بهره وری از منابع محدود آبی و خاکی شده و اهمیت آن با توجه به اقلیم خشک و کم باران، غیر قابل انکار است.

وی گفت: امکان تولید مستمر محصولات در تمام طول سال در گلخانه وجود دارد و بدون تاثیرپذیری از محدودیت دمای موجود به ویژه در مناطق سرد، گلخانه دار قادر به تنظیم زمان کشت و برداشت خارج از فصل محصول و ارائه آن به بازار خواهد بود.

نامور افزود: استفاده از تکنیک های جدید و بهره گیری صحیح و افزایش بهره وری از امکانات محدود آب به دلیل استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار بویژه آبیاری قطره ای و تامین امنیت تولید با توجه به امکان کنترل عوامل محیطی در محیط بسته گلخانه، از جمله مزایای این روش تولید می باشد.

وی ایجاد اشتغال مولد در جامعه و جذب نیروی کار را از دیگر مزایای گلخانه ها ذکر کرد و گفت: هم اکنون 24 بهره بردار محصولات گلخانه ای در خراسان شمالی فعالیت دارند که در مجموع از سطح 100 هزار متر مربع سالانه یک هزارو 400 تن محصولات گلخانه ای تولید می کنند.

