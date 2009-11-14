قابلیت جدید کنسول بازی مایکروسافت در جنگ بازیهای ویدئویی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیس بوک، توییتر و Last.fm وارد دنیای کنسولهای بازی شدند به طوری که از 17 نوامبر کاربران کنسول بازی "ایکس باکس 360" مایکروسافت می توانند از طریق سرویس آنلاین این کنسول به این شبکه های اجتماعی دسترسی یابند.

به این ترتیب شبکه های اجتماعی به سلاحهایی حاضر در جنگ بازیهای ویدیویی بین شرکتهای نینتندو، مایکروسافت و سونی تبدیل می شوند.

معاون رئیس بخش چندرسانه ای مایکروسافت در این خصوص اظهار داشت: "ما روی شبکه آنلاین ایکس باکس 360 یعنی ایکس باکس لایو 20 میلیون کاربر داریم که 35 درصد از آنها را زنان تشکیل می دهند و بیش از 64 درصد از این کاربران سن بالای 25 سال دارند. بنابراین کنسول امروزه تنها یک وسیله بازی ویژه نوجوانان نیست و به همین علت ما تصمیم گرفتیم کنسول بازی خود را به یک مرکز تفریحی خانوادگی تبدیل کنیم."

براساس گزارش واشنتگتن پست، بررسیهای مایکروسافت نشان می دهد که 60 درصد از 10 میلیون ایکس باکس 360 که در اروپا به فروش رفته اند داخل اتاق نشیمن گذاشته می شوند و بنابراین تمام اعضای خانواده و نه تنها نوجوانان از آن استفاده می کنند. به همین منظور کنسولی که علاوه بر بازیهای ویدیویی و اتصال به اینترنت، امکان پخش دی. وی. دی و فیلمهای پرتو آبی، وارد شبکه های اجتماعی به خصوص فیس بوک و توییتر نیز بشود می تواند در جنگ بازیهای ویدیویی پیروز شود.

معاون رئیس چندرسانه ای مایکروسافت ادامه داد: "تعداد بارگذاری از شبکه ما به یک میلیارد رسیده است و به نظر می رسد که این استقبال می تواند توضیحی درباره استراتژیهای ما در جلب مشتری باشد."