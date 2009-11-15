حضور بازیگری در "اشلو" قطعی نشده است

صادق پروین آشتیانی به خبرنگار مهر گفت: ساخت فیلم تلویزیونی "اشلو" به دلیل برخی مشکلات اندکی به تعویق افتاده و برخلاف اعلام سیما فیلم و مطبوعات آرش مجیدی و امیرسلیمانی دراین فیلم بازی نمی‌کنند و هنوز حضور هیج بازیگری در این پروژه قطعی نشده است.

فیلم تلویزیونی "اشلو" یک تجربه جنگی با صحنه‌های درگیری گسترده و بر اساس واقعیت‌های جنگ ایران و عراق، بر مبنای فیلمنامه محسن حقیقت‌جو و به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود.علاوه بر بازیگران اصلی فیلم که مسلما از چهره‌های شناخته شده هستند سایر بازیگران "اشلو" از میان هنرمندان محلی استان فارس انتخاب می‌شوند.

داستان این فیلم درباره شهید مرتضی جاویدی است که در عملیات والفجر 2، چهار روز در محاصره دشمن مقاومت می‌کند تا رزمندگان و گروه اطلاعات به کمک‌شان برسند.