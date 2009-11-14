بررسی درخواست واگذاری مترو به دولت در فراکسیون مدیریت شهری مجلس

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر، اظهارداشت: مسئله مترو از مواردی است که پیش از این نیز بحث های زیادی درباره آن شده است و در هفته اخیر با اعلام نظر رئیس جمهور برای برعهده گرفتن مدیریت آن مباحث وارد فاز جدیدی شد.

وی ادامه داد: پیش از این مباحثی چون عدم پرداخت اعتبارات مترو بحث اصلی در این بخش بود، اما با اظهار نظر اخیر رئیس جمهور و برخی واکنش ها در برابر آن، این موضوع در جلسه روز چهارشنبه این هفته در فراکسیون مدیریت شهری مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: البته این درخواست رئیس جمهور اشکال قانونی دارد زیرا واگذاری مدیریت مترو به دولت نیازمند مصوبه مجلس است.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر برعهده گرفتن مدیریت مترو توسط دولت با برنامه چهارم توسعه و سیاست کوچک سازی دولت ناسازگار است.

یوسف نژاد گفت : با توجه به اینکه به نظر می رسد این درخواست جنبه اجرایی پیدا نمی کند اما موضوع در فراکسیون مدیریت شهری به بحث گذاشته خواهد شد.