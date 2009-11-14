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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۵۷

یوسف نژاد به مهر خبر داد:

بررسی درخواست واگذاری مترو به دولت در فراکسیون مدیریت شهری مجلس

بررسی درخواست واگذاری مترو به دولت در فراکسیون مدیریت شهری مجلس

عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس از بررسی درخواست واگذاری مدیریت مترو به دولت در جلسه چهارشنبه این فراکسیون خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر، اظهارداشت: مسئله مترو از مواردی است که پیش از این نیز بحث های زیادی درباره آن شده است و در هفته اخیر با اعلام نظر رئیس جمهور برای برعهده گرفتن مدیریت آن مباحث وارد فاز جدیدی شد.

وی ادامه داد: پیش از این مباحثی چون عدم پرداخت اعتبارات مترو بحث اصلی در این بخش بود، اما با اظهار نظر اخیر رئیس جمهور و برخی واکنش ها در برابر آن، این موضوع در جلسه روز چهارشنبه این هفته در فراکسیون مدیریت شهری مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: البته این درخواست رئیس جمهور اشکال قانونی دارد زیرا واگذاری مدیریت مترو به دولت نیازمند مصوبه مجلس است.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر برعهده گرفتن مدیریت مترو توسط دولت با برنامه چهارم توسعه و سیاست کوچک سازی دولت ناسازگار است.

یوسف نژاد گفت : با توجه به اینکه به نظر می رسد این درخواست جنبه اجرایی پیدا نمی کند اما موضوع در فراکسیون مدیریت شهری به بحث گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 982856

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