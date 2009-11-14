وزارت نفت مانچ رایگان در اختیار جهاد و کشاورزی قرار نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن اصیلیان در حاشیه نشست دوجانبه بررسی معضلات آلودگی گرد و غبار در تهران به خبرنگاران گفت: برای مقابله با بحران گرد و غبار در دو فاز جداگانه 150 میلیارد ریال برای مجهز کردن استانهای درگیر طبق یک طرح مشترک در اختیار آنها قرار گرفته شده است.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست همچنین اضافه کرد: با توجه به اینکه کارشناسان معتقدند 90 درصد آلودگی گرد و غبار منشاء خارجی دارد و از کشورهای همسایه وارد کشور می شود سازمان برنامه هایی را در دست دارد تا به مقابله با این پدیده بپردازد.

اصیلیان به دیدارهای رئیس سازمان محیط زیست با مسئولان قطری و همین طور شرکت در نشست مصر و در نهایت برگزاری نشست دو جانبه با هیئت عراقی اشاره کرد و افزود: رئیس سازمان محیط زیست قرار است هفته آینده دیداری از سوریه داشته باشند تا در این زمینه رایزنیهایی انجام دهد.

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست حضور هیئت عراقی در این نشست را علی رغم در اولویت نبودن بحث محیط زیست در عراق به خاطر مسائل امنیتی ستود و افزود: عراقیها در این سفر با تجربیات کشور ما در زمینه مقابله با مشکلات زیست محیطی و همچنین مشاهد خسارات وارده بر اثر پدیده گرد وغبار آشنا خواهند شد و سفری به کاشان خواهند داشت تا از فعالیتهای اجرایی جهت تثبیت شنهای روان به همراه نماندگان وزارت جهاد کشارزی بازدید کنند.