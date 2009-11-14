پنج هزار خوشنویس ممتاز در کشور فعالیت می کنند

ابراهیم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این تعداد خوشنویس زیر نظر انجمن خوشنویسان کشور فعالیت می کنند و امید می رود تعداد آنها افزایش یابد زیرا این امر در ارتقای سطح کیفی خوشنویسی در انجمنهای مربوطه تاثیر فراوانی دارد.

وی ادامه داد: فعالیت حدود پنج هزار خوشنویس ممتاز در کشور زیر نظر انجمن خوشنویسان یک امتیاز ویژه است که شرایط لازم برای رشد و بهبود وضعیت خوشنویسی در کشور را فراهم می کند.

این هنرمند بیان کرد: البته تعداد خوشنویسان فوق ممتاز نیز کم نیست و آنها می توانند در زمینه ارتقای سطح کیفی هنر در کشور به کمک خوشنویسان ممتاز بیایند.

مدیر انجمن خوشنویسان کرج اظهار داشت: وجود شعبات انجمن در مناطق مختلف کشور یک امتیاز ویژه است و کمک می کند که بتوانیم همواره خوشنویس جدیدی را به عرصه هنر کشور معرفی کنیم.

حسنی خاطرنشان کرد: خوشنویسی یک هنر انسان ساز است و در تربیت و پرورش افراد جامعه تاثیر بسیار مطلوبی دارد که این امر، ضرورت فراهم کردن شرایط لازم برای رشد این هنر را بیش از پیش فراهم می کند.

وی یادآور شد: وزارت ارشاد حمایتهای نسبتا خوبی از خوشنویسی داشته که امیدواریم همواره ادامه داشته باشد و در نتیجه آن، شرایط مطلوبتری برای رسیدن هنر به جایگاه شایسته خود در کشور فراهم شود.

مدرسان خوشنویسی کشور به انجام وظایف فرهنگی خود کم توجه شده اند

حسنی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: مدرسان خوشنویسی کشور به انجام وظایف فرهنگی خود کم توجه شده اند که این امر به هنر خوشنویسی لطمه می زند.

مدیر انجمن خوشنویسان کرج ادامه داد: بعضی از مدرسان خوشنویسی کرج نسبت به حضور در جلسات هنری کم توجه هستند و در این جلسات حضور پررنگی ندارند.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال، تعداد قابل توجهی از مدرسان خوشنویسی که به محافل انس اخیر ما دعوت شده بودند، در این جلسات حضور نداشتند و تعداد افراد غائب بسیار زیاد بوده است.

این هنرمند خاطرنشان کرد: حضور کمرنگ یا بیرنگ هنرمند در جلسات مربوطه مانع از رشد هنر می شود و از کم توجهی و بی توجهی آنها در این زمینه حکایت می کند.

مدیر انجمن خوشنویسی کرج در آخرین بخش از سخنان خود نیز اضافه کرد: تلاشهای زیادی در زمینه رشد این انجمن انجام شده، اما کم توجهی اساتید و مدرسان بخشی از این تلاشها را بی اثر گذاشته است.