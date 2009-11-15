کمبود اعتبار مانع برگزاری دوره های آموزش مداحی در خراسان رضوی شد

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص دوره های آموزش مداحان افزود: سال گذشته چهار دوره آموزشی برای مداحان مشهد و دو دوره برای شهرستانهای استان برگزار شد.

کارشناس آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: امسال به دلیل کمبود اعتبار، بخش طرح و برنامه اداره کل اعتباری به این بخش اختصاص نداده است اما با عنایت به درخواستهای مکرر مداحان استان دوره هایی در این خصوص از محل سایر منابع برگزار خواهد شد.

ابراهیمی بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی مداحی در استان تا کید کرد و گفت: خراسان رضوی همواره به عنوان یکی از استان های مطرح در امر مدیحه سرایی مطرح بوده است که عدم برگزاری این دوره ها در استان باعث افت کیفیت در کار مداحان می شود.

وی همچنین بر لزوم توجه به اشعار مذهبی با غنای فرهنگی تاکید کرد و گفت: بر آوردن نیازهای آموزشی جامعه مداحان باید در اولویت کاری قرار گیرد.