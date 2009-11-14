نخستین کارگاه آموزش طنز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با عنوان " چگونه طنز نویسیم " برگزار شد میرفتاح به ویژگیهای نگارش طنزآمیز و تکنیکهای مورد استفاده طنزپردازان امروز پرداخت.



وی با اشاره به رواج طنزهای ژورنالیستی در پیوند با رویدادهای سیاسی و اجتماعی گفت: طنزپردازی که بر اسباب نوشتن مسلط نیست و تنها مضمون گرا است با فرونشتن تبهای سیاسی دچار فقر سوژه می شود و مجبور است به ادا در آوردن روی بیاورد تا توجه دیگران را به خود جلب کند.



میرفتاح با اشاره به این که برخی روزنامه ها بر اثر طنزهای مطبوعاتی این دسته از طنزپردازان تعطیل شد و حسیاستهای زیادی برانگیخت افزود: طنزپرداز باید بداند چگونه بنویسد تا دیگران را نیازارد کما این که بزرگان ادبیات ایران درباره بسیاری از مسائل اجتماعی و حتی عقیدتی سخن گفته اند اما بلد بوده اند که چگونه سخن بگویند.



این طنزپرداز گفت: دردوره ای که نه خبرنگاران بدون مرز و نه نهادهای بین المللی وجود داشته اند و همه مقدرات به دست حاکمان بوده است شاعران و طنزپردازان حاکمان را به چالش می کشیده اند اما از ورطه خطر هم می جسته اند.



وی با اشاره به نقاشیهای دوره ی صفویه از اساطیر ایرانی و مقایسه آن با نقاشیهای دوران رنسانس گفت: کسی از مینیاتورها و نگارگریهای دوران صفویه برداشت غیرمذهبی نمی کند اما آثار نقاشان دوران رنسانس که داستانهای انجیل را به تصویر کشیده اند نقاشی دینی محسوب نمی شود.



میرفتاح دلیل این امر را توجه به فرم به جای مضمون دانست و گفت: برخلاف تصور عامه طنز در فرم اتفاق می افتد نه در محتوا.



این روزنامه نگار بر اهمیت توجه بر فرم در پردازش اثرهنری تاکید کرد و گفت: حرف در عالم زیاد نیست. آن چیزی که تفاوت ایجاد می کند و یکنفر را دقیقی و دیگری را فردوسی می کند فرم است.



وی ایجاد تناقض بین فرم و محتوا را از تکنیکهای ایجاد طنز دانست و گفت: وقتی یک نویسنده از زبان دوران قاجار برای بیان مسائل روز استفاده می کند همین ایجاد تناقض باعث به وجود آمدن طنز در اثر می شود.



چهارمین جشنواره طنز مکتوب یکشنبه 24 آبان در ساعت 15:30با برگزاری مراسم اختتامیه در تالار اندیشه تهران به کار خود پایان می دهد.