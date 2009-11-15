یک سوم کانونهای تبلیغاتی کشور غیرفعالند / قانون تبلیغات "پیر" است

مسعود اسعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر چهار هزار و 850 مجوز ایجاد کانون تبلیغاتی در کل استانهای مختلف کشور صادر شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون از این تعداد مجوز صادر شده نزدیک به دو سوم در کشور مشغول به فعالیت هستند.

رئیس اداره کانونهای تبلیغاتی وزارت ارشاد با اشاره به طرح سرشماری کانونهای تبلیغاتی، یادآور شد: آمارگیری جدید از تعداد کانونهای تبلیغاتی فعال در کشور صورت گرفته است ولی هنوز نتایج این آمارگیری تحلیل نشده است.

اسعدی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در زمینه میزان تخلفات کانونهای تبلیغاتی، افزود: خوشبختانه تخلفات در کانونهای تبلیغاتی کشور در حداقل ممکن است و عمده کانونهای تبلیغاتی قانون را مراعات می کنند.

قانون تبلیغات در کشور ما یک قانون "پیر" است

وی با بیان اینکه برخی از موارد تخلف در این زمینه به دلیل عدم اطلاع از قوانین است، یادآور شد: متاسفانه یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم این است که قانون تبلیغات در کشور یک قانون "پیر" است.

رئیس اداره کانونهای تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: قانون تصویب شده برای تبلیغات در کشور مربوط به 30 سال پیش یعنی سال 58 است که باید این قانون به روز شود.

اسعدی افزود: در برخی موارد چون مصادیق قانونی وجود ندارد بعضا در این زمینه با مشکلاتی مواجه می شویم.

وی همچنین با تاکید بر تلاش وزارت ارشاد برای صدور مجوز برای افراد توانمند، بیان داشت: باتوجه به اینکه تبلیغات در کشور ما با بحث عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم دارد میزان متقاضیان برای دریافت مجوز کانونهای تنبلیغاتی نیز به این مورد وابسته است.

بیشترین کانونهای تبلیغاتی کشور در استانهای با رونق اقتصادی

رئیس اداره کانونهای تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در استانهایی که بازار رونق دارد متقاضی زیادی برای دریافت کانونهای تبلیغاتی وجود دارد، گفت: در حال حاضر استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و مازندران بیشترین کانونهای تبلیغاتی کشور را در خود جای داده اند.

اسعدی خاطر نشان کرد: وزارت ارشاد علاقمند به صدور مجوز جدید برای متقاضیان تاسیس کانونهای تبلیغاتی با تاکید بر ساماندهی در این حوزه است.

وی همچنین با اشاره به برخی نقاط ضعف کانونهای تبلیغاتی کشور، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که کانونهای تبلیغاتی ما به سلاح علم و دانش مجهز نیستند.

عدم توجه به آموزش در حوزه تبلیغات / دانشگاهها اقدام به راه اندازی رشته بازاریابی کنند

رئیس اداره کانونهای تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه عمده دست اندرکاران این عرصه مبتنی بر تجربه فعالیت می کنند، ادامه داد: به اعتقاد من یک کانون تبلیغاتی نیازمند متخصصهای مختلف در حوزه جامعه شناسی، روانشناسی، بازاریابی و ...است.

اسعدی یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که در کشور ما در مراکز آموزش عالی و آزاد بحث تبلیغات و بازاریابی را نداریم.

وی با اشاره به ورود دانشگاه علمی کاربردی برای ایجاد رشته بازاریابی، بیان داشت: در حال حاضر تنها دانشکده فعال در این زمینه دانشکده صدا و سیماست که متاسفانه این دانشکده نیز در مقاطع پایین تر، کاردانی و کارشناسی رشته های مرتبط با تبلغیات و بازاریابی را ندارد.

برگزاری 20 دوره بلندمدت و 11 دوره کوتاه مدت در زمینه تبلیغات

رئیس اداره کانونهای تبلیغاتی وزارت ارشاد تصریح کرد: برای تحول در حوزه تبلیغات در کشور باید مباحث در این زمینه علمی شود.

اسعدی با اشاره به فعالیتهای وزارت ارشاد برای گسترش آموزش ها در این زمینه عنوان کرد: تاکنون در 20 استان کشور دوره های آموزشی بلندمدت یک هفته ای برگزار شده است.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون در 11 استان کشور دوره آموزشهای کوتاه مدت برگزار شده است که امید می رود این آموزشها فتح بابی برای برگزاری دوره های کارگاهی شود.