موازیکاری در فعالیتهای قرآنی استان تهران باید رفع شود

سیدمحسن موسوی بلده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: موازیکاری باعث به هدر رفتن نیرو و هزینه ها می شود و اجازه نمی دهد از همه منابع موجود به نحو مطلوب استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بیش از 100 موسسه و مرکز قرآنی فعال در استان تهران فعالیت می کنند که هر یک از توانایی های بالایی برخوردارند و باید هماهنگی بین آنها افزایش یابد تا از موازیکاری جلوگیری شود.

عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن بیان کرد: همه تلاشهای صورت گرفته در زمینه های قرآنی باید از هماهنگی لازم برخوردار باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود و برنامه ریزی ها نتیجه عملی مورد نظر را در پی داشته باشند.

موسوی بلده اظهار داشت: در عین حال لازم است زمینه ای فراهم شود که تجربیات موفق مراکز قرآنی به مراکز و موسسات قرآنی دیگر منتقل شود و این موسسات بتوانند از تجارب یکدیگر به بهترین شکل در جهت رسیدن به نتایج مطلوب بهره ببرند.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه اتحادیه مراکز و موسسات قرآنی در این زمینه بسیار خطیر و از اهمیت فراوانی برخوردار است.

این مسئول یادآور شد: مردم پتانسیل فراوانی برای شرکت در فعالیتهای قرآنی دارند و جذب آنها به مراکز و موسسات قرآنی شرایط مطلوبتری را در جهت بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیتهای آنها ایجاد می کند.