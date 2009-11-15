اعتبارات قرآنی در کشور به صورت عادلانه توزیع نشده است

مهدی نادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اعتبارات قرآنی در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته و این وزارتخانه باید اعتبارات را به شکل عادلانه ای در کشور تقسیم کند اما این اتفاق رخ نداده است.

وی ادامه داد: وزارت ارشاد اعتبارات یادشده را در انحصار خود درآورده و در زمینه توزیع عادلانه و منصفانه آن به همه وظایف خود توجه نداشته است.

این مسئول بیان کرد: این اعتبارات باید در اسرع وقت و به بهترین شکل بین دارالقرآنها و مراکز قرآنی کشور به منظور انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توزیع شود.

نادی عنوان کرد: گفته شده، اعتبارات قرآنی در سال جاری 17 میلیارد تومان است که این رقم در صورت تخصیص یافتن به صورت عادلانه می تواند بسیاری از نیازهای دارالقرآنها و مراکز قرآنی را پاسخ دهد.

وزارت ارشاد به نقش فرهنگی خود در کمک به بهبود فعالیتهای قرآنی توجه ویژه داشته باشد

نادی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: لازم است وزارت ارشاد همواره به نقش فرهنگی خود در کمک به بهبود فعالیتهای قرآنی توجه ویژه ای داشته باشد و به انحصار درآوردن اعتبارات و عدم تخصیص آن به شکل مطلوب خودداری کند.

نادی یادآور شد: همچنین لازم است اعتبارات به تناسب جمعیت و استعدادهای قرآنی هر استان تخصیص یابد تا در حق هیچ استانی اجحافی نشود.

وی با توجه به اهمیت فعالیتهای فرهنگی اضافه کرد: فعالیتهای قرآنی بخش مهمی از فعالیتهای فرهنگی است و باید همواره به اهمیت آن توجه ویژه ای داشته باشیم.