نشست شورای سیاستگذاری قرآن و عترت دانشگاهها برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ساختار تشکیلاتی مرکز قرآن و عترت نکاتی مطرح شد و تصمیم گیری درباره آن به جلسه آینده شورا موکول شد.

در نشست شورای سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، دکتر فرحناز ترکستانی - معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، حجت ‌الاسلام حمید محمدی - مشاور قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور و حجت ‌الاسلام - رنجبران معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها حضور داشتند.

همچنین دومین نشست شورای سیاستگذاری تربیت ‌بدنی و طب ورزش با حضور دکتر مرضیه وحیددستجردی نیز در محل معاونت دانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد در این نشست معاونین آموزشی و دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت به همراه مدیران تربیت ‌بدنی دانشگاههای علوم پزشکی نیز حضور داشتند.

دکتر مرضیه وحیددستجردی در این نشست با اشاره به اهمیت بحث سلامت جامعه، ورزش را یکی از راهکارهای پیگیری سلامت برشمرد و گفت: هرچند در سطح ستادی وزارت بهداشت، فعالیتهای خوبی در امر ورزش صورت گرفته، اما این کارها بسیار ناچیز بوده و باید هریک از معاونتها برنامه ‌های خود را در این زمینه تا ماه آینده ارائه کنند.

وی افزود: معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت باید از نظر علمی تبیین نشر ورزش در سلامت مردم و چگونگی تسری آن به آحاد جامعه را پیگیری کند.