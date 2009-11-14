بزرگترین مشکل اتصال اتوبان همت به کرج تملک اراضی موجود در این مسیر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون اول رئیس جمهوری پیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه اتصال بزرگراه همت به وردآورد کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اراضی موجود در مسیر اجرای این پروژه اراضی نظامی و غیرنظامی است و باید مشکلات در این زمینه رفع شود تا این پروژه هرچه سریعتر به اتمام رسد و بهره برداری شود.

وی افزود: طبق سرشماری سال 35 جمعیت کرج 14 هزار نفر بود و با توجه به نرخ بالای جمعیت برای اولین بار 40 کیلومتر بزرگراه در کشور احداث شد اما این جمعیت هم اکنون به بیش از دو میلیون نفر رسیده و با توجه به اینکه روزانه 100 هزار خودرو و وسیله نقلیه از بزرگراه تهران - کرج عبور می کنند به منظور کاهش بار ترافیکی این مسیر پروژه اتصال بزرگراه همت به کرج آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: دولت در دور دوم سفرهای استانی خود به شهرستانهای استان تهران و کلانشهر کرج اجرای این پروژه را مصوب کرد و با همت و تعامل وزارت راه و ترابری و دیگر نهادهای مربوطه امروز کلنگ اجرای این پروژه به زمین زده شد.

رحیمی بیان داشت: با اجرای این پروژه به طور قطع بخش عمده ای از ترافیک سنگین اتوبان تهران - کرج جا بجا می شود.

معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرد: هرچقدر این پروژه ها در بخش راه احداث و اجرا شود، باعث خدمت به مردم و افزایش امنیت و آرامش آنهاست.

تا یک سال آینده فاز اول اتصال بزرگراه همت به کرج اجرایی شود

در ادامه همچنین وزیر راه و ترابری در جمع خبرنگاران عنوان کرد: تلاش می کنیم طی یک سال آینده فاز اول این پروژه به اتمام برسد که در این راستا برای افزایش سرعت در اجرای پروژه باید مشکلات مربوط از جمله اراضی نظامی و غیرنظامی بین راه برطرف شود.

حمیدرضا بهبهانی ادامه داد: باید با کمک و همت معاون اول رئیس جمهوری و ارگانهای مرتبط دیگر تسهیلاتی در اختیار صاحبان اراضی قرار گیرد تا هرچه سریعتر این پروژه به اتمام رسد.

وی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بزرگراه تهران - کرج اشباع شده اجرای این پروژه یکی از ضروریات بود که هم اکنون کلنگ اجرای آن به زمین زده شد.

این مسئول افزود: با اجرای این پروژه 40 درصد از ترافیک آزادراه تهران - کرج جابجا می شود.