اثرات خشکسالی بر تغذیه دام در بوشهر کاهش یافت

سیدموسی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با توجه به خشکسالی های پی درپی و ضعف مراتع از سرشاخه های خشک شده درخت نخل که پیش از این در استان بوشهر سوزانده می شد می توان برای تعلیف و خوراک دام استفاده کرد.

وی اظهار داشت: در این طرح تحقیقاتی کارشناسان این مرکز روی گوساله های پرواری، کاه گندم را از جیره غذایی آنها حذف و به جای آن از برگ عمل آوری شده درخت خرما استفاده کرده اند.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر اضافه کرد: در این طرح سرشاخه های خرمای خرد شده را با یک سری مواد مانند ملاس چغندر و کود شیمیایی اوره به مقدار معین مخلوط کردیم که این سبب شد ارزش غذایی آن بهبود یابد و آن را در اختیار گوساله های پرواری قرار دادیم .

صادقی افزود: با مقایسه ای که صورت گرفت گوساله های پرواری که با برگ عمل آوری شده درخت خرما تغذیه شده بودند از لحاظ وزن نسبت به گوساله هایی که با کاه گندم تغذیه شده بودند از وزن بیشتری برخوردار بودند .

وی تصریح کرد: خشکسالی های پی در پی، تهیه علوفه و ایجاد مرتع، ایجاد اشتغال و بهر ه برداری از ضایعات نخل، استفاده از منابع تغذیه ای و کاهش هزینه های تولید از جمله ضرورت های اجرای این طرح است .

مجری طرح تحقیقاتی تولید علوفه از سرشاخه های درخت نخل گفت: ارزش غذایی خوراک دام تهیه شده از سرشاخه های خشک فرآوری شده نخل از نظر پروتئین دو تا سه برابر کاه گندم است.

صادقی افزود: در استان بوشهر 120 هزار تن سرشاخه درخت نخل وجود دارد که با این میزان می توان 60هزار تن علوفه مورد نیاز 300 هزار راس دام را تامین کرد که با توجه به واردات علوفه دام های استان از دیگر نقاط کشور و اجرای این طرح ضمن تامین بخشی از علوفه مورد نیاز دام های استان سبب کاهش قیمت علوفه وارداتی نیز می شود .