بسته حمایتی ویژه از صادرکنندگان برتر و نمونه تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران بابک افقهی در نشست صمیمی با هیئت رئیسه کنفدراسیون صادرات در محل این سازمان گفت: برای رشد و توسعه صادرات غیر نفتی کشور و دستیابی به هدف «جهش دوم صادراتی» حمایتهای گذشته جوابگو و اثرگذار نخواهد بود و باید به فکر اتخاذ تدابیر و راهکارهای جدید با توجه به کاهش نسبی صادرات و بروز مشکلات جدید در حوزه برونی از جمله تشدید مشکل نقل و انتقالات ارزی باشیم.

معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی با اشاره به اینکه برداشت عمومی بر این است که توزیع گسترده و عام و به عبارتی «هدفمند نبودن حمایتها و جوایز صادراتی» میزان اثربخش بودن آن را کاهش می دهد، افزود: در تمام کشورها به ویژه کشورهایی که در توسعه صادرات غیرنفتی موفقیت بالایی کسب کرده اند، توجه ویژه به بنگاههای برتر صادراتی جهت حضور موثرتر و حفظ برتری و کیفیت در بازارهای خارجی وجود داشته است که باید از این تجربه استفاده کرد.

وی تاکید کرد: در مورد بازارهای هدف و کشورهای طرف نیز همین الگو باید پیگیری شود و در تلاش هستیم تا با کمک صادرکنندگان نمونه به بازارهای صادراتی کشور بر اساس درجه اهمیت توجه شود.

افقهی همچنین از عملیاتی شدن "آئین نامه پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای صادرات" تا پایان امسال خبر داد و گفت: با اجرای این آئین نامه که با همکاری بانک توسعه صادرات ایران انجام می گیرد بخشی از مشکل نقدینگی صادرکنندگان مرتفع خواهد شد.

وی همچنین با درخواست از اعضاء هیئت رئیسه کنفدراسیون صادرات ایران جهت ارائه و پیشنهادات خود برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی، برآمادگی سازمان توسعه تجارت جهت بهره گیری کامل از تجربیات و پیشنهادات بخش خصوصی تاکید کرد.

در این نشست اسداله عسگراولادی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تحولات سال جاری گفت: نیمه اول امسال به لحاظ برخی رویه ها حوزه تجارت خارجی از جمله بحران اقتصاد جهانی تشدید تحریمها و تبعات ناشی از برخی التهابات سیاسی، صادرات غیرنفتی کاهش نسبی داشت که امیدواریم در نیمه دوم امسال با تدابیر اتخاذ شده این وضع بهبود یابد.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد اصول کنفدراسیون برپایه «محوربودن صادرات» قرار دارد اما ابزار حرکت بر مبنای آن از جمله زمینه برای سرمایه گذاری های جدید باید فراهم شود افزود: در حال حاضر نقل و انتقال ارز بسیار مشکل شده و سرمایه گذاری جدید برای صادرات نیز با مشکلاتی از جمله فرسوده بودن ماشین آلات مواجه است؛ در کنار این مسائل شناور بودن نرخ تسهیلات بانکی، ثبات نرخ ارز، وجود تورم سالانه و همچنین وجود تاخیر در اعطاء جوایز صادراتی از جمله موانع توسعه صادرات غیرنفتی کشور به شمار می رود.

بر اساس این گزارش در ادامه جلسه اعضاء هئیت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران نیز در سخنانی بر لزوم جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به ویژه پوشاک و مصنوعات نساجی جلوگیری از رقابت تخریبی در بازارهای خارجی، رفع مشکلات مربوط به دریافت عوارض و مالیات تکلیفی بر روی هزینه حمل و نقل، افزایش سهمیه دراتحادیه ها در انتخاب صادرکنندگان نمونه، اعطاء به موقع جوایز صادراتی به ویژه در استان تهران، واگذاری زمین برای ساخت پایانه صادراتی در فرودگاه امام(ره) تاکید کردند.