کاهش جمعیت کیفری با کاهش آسیبهای زندان ارتباط مستقیم دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی اشرف رشیدی ظهر شنبه در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، قاضی ناظر، رئیس زندان و مسئولان قضایی و اجرای احکام اداره کل بر اجرای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد.

وی جمعیت زیاد و غیر متعارف مددجویان را یکی از مهمترین موانع اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی خواند و ابراز امیدواری کرد: با همکاری و تعامل مثبت و سازنده با مسئولان قضایی، به ویژه حمایتهای رئیس کل دادگستری استان و دادستان کرمانشاه، بتوان زمینه حضور بیشتر و موثرتر قضات در زندان ها را فراهم ساخت، تا زمینه آزادی تعداد بیشتری از مددجویان فراهم شود.

مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه نیز ارتباط مقامات قضایی و زندان را مثبت و سازنده خواند و این امر را منشأ حل بسیاری از مشکلات مددجویان و خانواده های آنان دانست.

وی اظهار داشت: حضور قضات در زندانها و رسیدگی به مشکلات قضایی مددجویان از برنامه ها و اولویتهای اصلی کاری ماست و امیدواریم بتوانیم سریع تر و بهتر به مشکلات مددجویان رسیدگی کنیم.

دادستان کرمانشاه همچنین اذعان داشت با مددجویانی که سابقه کیفری و شرارت ندارد با رافت و نرمش بیشتری برخورد خواهیم کرد.