تجهیز کتابخانه های خراسان رضوی نیاز به 38 میلیارد تومان اعتبار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد سادات فاطمی ظهر شنبه در نشست کتابداران کتابخانه های عمومی خراسان رضوی افزود: 95 کتابخانه عمومی در استان خراسان رضوی فعال است که علاوه بر این 95 کتابخانه عمومی، 36 کتابخانه نیز به صورت مشارکتی در اختیار نهاد کتابخانه های عمومی قرار گرفته است.

سادات فاطمی گفت: سرانه فضای مطالعه در کشور برای هر نفر 0.8 متر مربع است که تا سال 90 این فضا به دو متر مربع افزایش خواهد یافت.

وی از نیاز استان خراسان رضوی به 38 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز کتایخانه های عمومی خبر داد و گفت: در حال حاضر کتابخانه ها از لحاظ سطح خدمات نرم افزاری در حال تجهیز شدن هستند.

وی در ادامه با اشاره به توسعه کتابخانه های دیجیتال گفت: توسعه کتابخانه های دیجیتال در واقع کمک به اعضا برای دسترسی آسان و به موقع علاقمندان به کتاب مورد علاقه است.