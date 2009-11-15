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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۱

امسال 500 هزار دانش آموز و دانشجو معتکف شدند

امسال 500 هزار دانش آموز و دانشجو معتکف شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی گفت: امسال بیش از نیم میلیون جوان و نوجوان در ماه مبارک رجب معتکف شدند.

حجت الاسلام جواد حاجی علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حضور در انجمنهای اسلامی فرصت خوبی برای خودسازی است.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی، بر لزوم غنی سازی فکری اعضا انجمن اسلامی تاکید کرد و گفت: جریانهای مختلف مثبت و منفی که در این انقلاب نورانی شکل گرفت، آسیبهایی که انقلاب اسلامی را تهدید می کند و تاریخ دوران دفاع مقدس باید در میان دانش آموزان مورد مطالعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در شرایط پیچیده کنونی که دشمن از شرایط ما در عرصه های مختلف آگاهی داشته و حوزه نرم مدارس و دانشگاه ها را به عنوان دقیق ترین نقطه و میدان عملیات مستقیم  انتخاب کرده است، وظیفه دست اندرکاران حوزه آموزش و پرورش در اعمال دستگاه فکری ناب کفالت اسلامی سنگین تر می شود.

 

کد مطلب 982908

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