امسال 500 هزار دانش آموز و دانشجو معتکف شدند

حجت الاسلام جواد حاجی علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حضور در انجمنهای اسلامی فرصت خوبی برای خودسازی است.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی، بر لزوم غنی سازی فکری اعضا انجمن اسلامی تاکید کرد و گفت: جریانهای مختلف مثبت و منفی که در این انقلاب نورانی شکل گرفت، آسیبهایی که انقلاب اسلامی را تهدید می کند و تاریخ دوران دفاع مقدس باید در میان دانش آموزان مورد مطالعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در شرایط پیچیده کنونی که دشمن از شرایط ما در عرصه های مختلف آگاهی داشته و حوزه نرم مدارس و دانشگاه ها را به عنوان دقیق ترین نقطه و میدان عملیات مستقیم انتخاب کرده است، وظیفه دست اندرکاران حوزه آموزش و پرورش در اعمال دستگاه فکری ناب کفالت اسلامی سنگین تر می شود.