بازدید سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف در یونسکو از کتابخانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، اشعری رئیس کتابخانه ملی و مشاور فرهنگی رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به روابط سازمان اسناد و کتابخانه ملی با کشورهای منطقه و جهان گفت: در چند سال گذشته ریاست و یا دبیری اتحادیه‌های مختلف منطقه‌ای در حوزه کتابخانه‌ای و آرشیوی به این سازمان منتقل شده است که ریاست کنفرانس روسای کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو از جمله آنها است.

اشعری به فعالیتهای کمیته ملی حافظه جهانی کشورمان نیز اشاره کرد و افزود: ما از حدود 4 سال پیش اقدام به تشکیل کمیته ملی حافظه جهانی کردیم که ثبت آثاری از میراث مکتوب ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو در دو دوره ای که ما در این برنامه شرکت کرده ایم از جمله موفقیتهای این کمیته در دوران کوتاه فعالیت خود است.

رئیس کمیته ملی حافظه جهانی کشورمان به برگزاری هر ساله کارگاه آموزشی برنامه حافظه جهانی در ایران با حضور کارشناسان ارشد یونسکو نیز اشاره کرد و افزود: ما قصد داریم به منظور حفاظت از میراث مکتوب منطقه، این کارگاهها را برای کارشناسان کشورهای منطقه نیز برگزار کنیم که امسال برای اولین بار با همکاری یونسکو این کارگاهها با حضور کارشناسان غیر ایرانی نیز برگزار می شود.

قبل از این دیدار نیز سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف در یونسکو که سعید آبادی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و مجیدی سفیر کشورمان در یونسکو نیز آنان را همراهی می کردند از بخشهای مختلف کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند.



