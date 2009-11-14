واریز درآمد به غیر از خزانه کشور خلاف قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مصطفی کواکبیان ظهر شنبه در آیین افتتاح خط انتقال 400 کیلو ولت سمنان - گرمسار - جلال گفت: در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها باید کمترین فشار به مردم وارد شود .

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح بسیار مهم و حساس است، گفت: از نظر مجلس این لایحه نهایی شده است مگر اینکه شورای نگهبان به آن اشکال بگیرد.

به گفته وی، در اجرای این طرح باید کسب رضایت مردم نیز شرط باشد و نباید در اجرای این طرح قشر ضعیف جامعه آسیبی ببینند.

نماینده سمنان در مجلس تصریح کرد: در طرح هدفمند کردن یارانه ها وزارت نیرو نقش مهمی را ایفا می کند و بار اصلی بر دوش این وزارتخانه است .

کواکبیان با اعلام حمایت از پیشنهاد نامجو به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو گفت: حجم سرمایه گذاری دولت در بخش صنعت برق استان در این سالها قابل تقدیر است و ایجاد این خط انتقال و دو نیروگاه زیرساختهای توسعه بیشتر صنعتی این استان را فراهم می کند.

وی با اشاره به طرح در دست ساخت نیروگاه سمنان گفت: ایجاد خطوط انتقال نفعش بیشتر به استانهای همجوار می رسد و قرار است تهران از آن بهره مند شود اما مردم و مسئولان در انتظار بهره برداری سریعتر این نیروگاه هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه منطقه رضا آباد بخش شهمیرزاد یکی از سه گزینه قدیم برای تغییر پایتخت کشور بوده است، گفت: با فرض اینکه باید زمینه های پایتخت شدن سمنان را فراهم کنیم باید تا حدی که می توانیم زیرساختهای استان را افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: مسئولان باتوجه به اینکه سمنان یکی از گزینه ها می تواند باشد باید برای سال 1404 که موضوع انتقال بر اساس آن تصویب شده زیرساختهای لازم را در این استان فراهم کنند.