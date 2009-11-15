کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 400 فیلم تولید کرده است

سیدمظفر شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این فیلمها اعم از کوتاه و بلند سینمایی، انیمیشین و مستند هستند و با همکاری کانون پرورش فکری تولید شده اند.

وی ادامه داد: برای افزایش فعالیتهای سینمایی خود برنامه هایی داریم که تولید کارهای مشترک با همکاری وزارتخانه ها بخشی از این فعالیتهاست.

این مسئول بیان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به تولید فیلم با محوریت موضوعات مربوط به کودکان و نوجوانان توجه داشته و فعالیتهای سینمایی خود را بر این اساس انجام داده است.

مشاور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اظهار داشت: فیلمهای سینمایی "مسیر عشق"، از تولیدات این کانون است.

شجاعی خاطرنشان کرد: ظرفیت افزایش فعالیتهای سینمایی برای کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان وجود دارد که امیدواریم بتوانیم از همه این ظرفیتها به بهترین نحو بهره گیریم.

وی یادآور شد: شبکه دو، شبکه کودک و نوجوان است و به همین دلیل جلسات مختلفی با مسئولان این شبکه در جهت افزایش همکاریها صورت گرفته که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

شجاعی بیان کرد: این کانون تولید چندین فیلم سینمایی از قبیل کلانتری غیرانتفاعی، مسیر عشق، ماه بانو، هامون و دریا، سبز کوچک، آلبوم، بچه های نفت، رویای سبز، بالهای سپید و مرد کوچک را در کارنامه سینمایی خود دارد.

وی ادامه داد: فیلمهای کمین، بچه های آسمان، قله دنیا، خمره، زندگی و دیگر هیچ، کارآگاه دو، خانه دوست کجاست و کلید از دیگر تولیدات کانون است.

این مسئول اظهار داشت: همچنین در بخش فیلمها کوتاه، فیلمهای مختلفی از جمله راه، حضور، حسی از قایق، همه روزهای خوب، آتشنشان کوچک، درسی برای فردا و نامه ننوشته تولید شده است.

شجاعی یادآور شد: هرکجا بروم آسمان مال من است، افسانه بیداری، به وسعت کویر، از آب تا کتاب، زنگ آخر زلزله، دستها، نگاهی به موزه تاریخ، نخل، نگاه دوم و درس سحر نیز از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش تولیدات مستند است.

مشاور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: بشنو از گل، آینه خیال، تجربه و ترفند، آن سوی مرزها، آوارگان عراقی و مشق شب از دیگر تولیدات در این زمینه است.

شجاعی اضافه کرد: در بخش پویانمایی (انیمیشن) نیز تولیدات مختلفی از جمله ماهوری، مرد جوان و خیاط حیله گر، قصه های یه خطی (یک و دو)، صندلی ها، بارون میاد جر جر، گرگ و میش (بر اساس شعری از سعدی)، علامت سئوال و یاد خدا تولید شده است.

وی اظهار داشت: خواب، نشانی، مادربزرگ پرنده، ریشه در آسمان، روزی کلاغی، ماه بود و روباه، دوست عزیز و رفیق لذیذ و سفر بیداری از دیگر تولیدات کانون در زمینه پویانمایی است.

این مسئول افزود: فیلم پویانمایی "ماهوری" به کارگردانی فاطمه گودرزی در نخستین حضور جشنواره ‌ای، تندیس زرین سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد را از آن خود کرد.