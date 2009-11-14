سیاستهای مخالف اصل 44 را نباید مطرح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد علی رضایی ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: موضوع حمل و نقل هم مثل سایر موضوعات اگر توسط نهادهای غیر دولتی و مردم سرمایه گذاری و مدیریت شود با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. این در حالی است که دولت نیز باید سیاستگذاری و نظارت بر این مقوله داشته باشد.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: نتایجی که طی سالهای گذشته بدست آوردیم به ما نشان داد که باید اکثر امور از حالت دولتی خارج شده و طبق اصل 44 قانون اساسی به مردم واگذار شود. از سویی تجربه نشان داده هر کاری که به مردم سپرده شده با سرعت بیشتر و هزینه کمتر محقق می شود. لذا در شرایطی که همه تاکید کارشناسان بر واگذاری امور به بخشهای غیردولتی است بزرگتر شدن حوزه‌های زیرنظر دولت هیچ منطقی را نمی‌تواند با خود به همراه داشته باشد.

رضایی با اشاره به اهمیت و ضرورت موضوع مترو پایتخت خاطرنشان کرد: ترافیک کلانشهر تهران به اوج خود رسیده و خیابانهای شلوغ مسافران را اسیر خود کرده اند. بنابراین باید هر چه زودتر احداث تمام خطوط مترو به اتمام برسد. در این شرایط هیچ معنایی ندارد که موضوعات و مشکلات جدید در این عرصه ایجاد و بر دامنه مشکلات افزوده شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس، شهرداری و دولت دغدغه آسایش و رفاه مردم را دارند اما اگر رئیس جمهور می‌خواهند برای مردم کاری انجام دهند می‌توانند ازطریق دیگری از جمله نظارت و حمایت مالی از نهاد مدیریت شهری این کار را انجام دهد.

این نماینده عضو کمیسیون عمران با بیان این که امروز در بخشهای متعدد شهری نیاز به یک مدیریت و احد و جامع احساس می‌شود گفت: ما باید به دنبال این مدیریت واحد در شهر باشیم.

رضایی در پایان سخنانش گفت: مترو نیاز به سرمایه گذاری و حمایت دارد اما اگر دولت فکر می کند بدون برداشت از صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات شهرداری می تواند با سرعت بیشتری مترو را بسازد ما نیز موافقیم.