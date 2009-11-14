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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

وزیر بهداشت از دو خوابگاه دانشجویی دخترانه بازدید کرد

وزیر بهداشت از دو خوابگاه دانشجویی دخترانه بازدید کرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور سرزده از خوابگاه ‌های دانشجویی دخترانه "گلستان" و "وصال" دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در این بازدید که دکتر باقر لاریجانی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران وی را همراهی می ‌کرد، از نزدیک به بررسی مشکلات موجود در این خوابگاهها پرداخت.

در این بازدید دانشجویان ضمن ابراز رضایتمندی نسبی از وضعیت موجود در خوابگاهها، کمبود کتابهای مرجع علمی در دانشگاه و سرعت پایین اینترنت برای انجام امور پژوهشی را به عنوان بخشی از مشکلات خود بیان کردند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پس از شنیدن سخنان دانشجویان و آشنایی با مشکلات آنان دستور رسیدگی و پیگیری برای رفع مشکلات خوابگاهها را صادر کرد.

کد مطلب 982930

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