به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم به تازگی توسط شیما منفرد به پایان رسیده است و به زودی صداگذاری آن توسط صدابردار فیلم آغاز می‌شود. هنوز آهنگساز "هیچ" مشخص نشده است.

در خلاصه داستان این فیلم که فضایی اجتماعی دارد، آمده است: مردی که به بیماری پرخوری مبتلا است و شکم خود را نمی‌تواند سیر کند، سرپرست خانواده‌ای پر جمعیت می‌شود... در "هیچ" مهدی هاشمی، مرضیه برومند، پانته آ بهرام، باران کوثری، صابر ابر، احمد مهران فر، نگار جواهریان ، مهران احمدی و نیره فراهانی ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل تولید "هیچ" فیلم عبارتند از کارگردان و طراح صحنه و لباس: عبدالرضا کاهانی، نویسندگان فیلمنامه: کاهانی و حسین مهکام، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، مدیر صدابرداری: جهانگیر میرشکاری، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، مدیر تولید: طهورا ابوالقاسمی، سرمایه گذار: سلیمان علیمحمد و تهیه کننده:علیمحمد و کاهانی، مدیربرنامه ریز: مهران احمدی، دستیار اول کارگردان: دانش اقباشاوی، دستیار دوم کارگردان: مجید دربهشتی، دستیار سوم کارگردان: امید نودهی عکاس: سینا خاکساری.