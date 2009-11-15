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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۹:۱۲

صداگذاری "هیچ" به زودی آغاز می‌شود

صداگذاری "هیچ" به زودی آغاز می‌شود

جهانگیر میر شکاری به زودی صداگذاری فیلم سینمایی "هیچ" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم به تازگی توسط شیما منفرد به پایان رسیده است و به زودی صداگذاری آن توسط صدابردار فیلم آغاز می‌شود. هنوز آهنگساز "هیچ" مشخص نشده است.

در خلاصه داستان این فیلم که فضایی اجتماعی دارد، آمده است: مردی که به بیماری پرخوری مبتلا است و شکم خود را نمی‌تواند سیر کند، سرپرست خانواده‌ای پر جمعیت می‌شود... در "هیچ" مهدی هاشمی، مرضیه برومند، پانته آ بهرام، باران کوثری، صابر ابر، احمد مهران فر، نگار جواهریان ، مهران احمدی و نیره فراهانی ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل تولید "هیچ" فیلم عبارتند از کارگردان و طراح صحنه و لباس: عبدالرضا کاهانی، نویسندگان فیلمنامه: کاهانی و حسین مهکام، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، مدیر صدابرداری: جهانگیر میرشکاری، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، مدیر تولید: طهورا ابوالقاسمی،  سرمایه گذار: سلیمان علیمحمد و تهیه کننده:علیمحمد و کاهانی، مدیربرنامه ریز: مهران احمدی، دستیار اول کارگردان: دانش اقباشاوی، دستیار دوم کارگردان: مجید دربهشتی، دستیار سوم کارگردان: امید نودهی عکاس: سینا خاکساری.

کد مطلب 982931

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