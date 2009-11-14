نزدیک به 5 هزار تن محصول در پتروشیمی بیستون تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بیستون، مجتمع پتروشیمی بیستون کرمانشاه در مهر ماه امسال 4 هزار و 375 تن الکیل بنزن خطی (LAB) و 468 تن الکیلات سنگین (HAB) تولید کرده است.

کل فروش محصول الکیل بنزن خطی (LAB) این مجتمع پتروشیمی در مهر امسال 5 هزار و 188 تن بوده است.

الکیل بنزن خطى (LAB) با ظرفیت تولید سالانه ۵۰ هزار تن نقش مهمی در شکل‌ گیری صنایع پایین ‌دستی پتروشیمی در کشور دارد، زیرا این محصول به عنوان ماده اولیه شوینده‌ها در تولید پاک کننده هاى خانگى و صنعتى کاربرد دارد.

همچنین الکیلات سنگین (HAB) از دیگر تولیدات این مجتمع پتروشیمی است که با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد تک محصولی، ایجاد ارزش افزوده از مواد خام، تأمین نیاز داخلی، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، ایجاد درآمد ارزی و اشتغال زایی سالانه به میزان ۷ هزار تن تولید می‌شود.

طرح الکیل بنزن خطی مجتمع پتروشیمی بیستون با مهندسی اصولی و تحت لیسانس شرکت IFP فرانسه و طراحی و مهندسی تفصیلی شرکت تکنیکاس ریونیداس اسپانیا و شرکت انرشیمی ایران اجرا شده است.

به گزارش مهر خوراک پتروشیمی بیستون سالانه ۳۸۶ هزار تن نفت سفید و ۱۹ هزار تن بنزن است که نفت سفید از پالایشگاه کرمانشاه و بنزن از مجتمع پتروشیمى بندر امام و پتروشیمى اصفهان تأمین مى شود.

