8 درصد مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به کرمان در دست پیگیری است

حبیب الله دهمرده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تمام اقداماتی که در مورد مصوبات در استان قابل انجام و در حوزه وظایف استان بوده است انجام شده و هم اکنون شاهد اجرایی شدن 91.06 درصد مصوبات و پیگیری 8.94 درصد باقیمانده هستیم.

وی گفت: برخی از مصوبات از حوزه استان خارج است و نیاز به همکاری وزارتخانه ها دارد که در این راستا نیز پیگیری و مکاتبات لازم با وزارتخانه ها انجام شده است و مدیران وزارتخانه ها در استان نیز در این راستا پیگیر هستند.

وی گفت: از مجموع 256 بند مصوبه سفر دور اول در استان کرمان 147 پروژه کاملا اجرایی و به پایان رسیده است که 57.42 درصد مصوبات را شامل می شود.

وی عنوان کرد: 82 بند از مصوبات نیز در حال اقدام بوده و بقیه در دست پیگیری است.

استاندار کرمان گفت: مصوبه پیگیری نشده در استان کرمان وجود ندارد و در خصوص توافقات سفر اول نیز درصد تجمیعی اجرایی استان 71.42 درصد و 28.57 درصد نیز در دست پیگیری است.