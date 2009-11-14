  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۶

نگرانی صهیونیستها از همکاری احتمالی ایتالیا و ایران در بخش فضا

نگرانی صهیونیستها از همکاری احتمالی ایتالیا و ایران در بخش فضا

با وجود آنکه ایران اعلام کرده ماهواره مصباح را از ایتالیا پس می گیرد اما صهونیستها به شدت نگران این موضوع هستند بطوری که رئیس بزرگترین سازمان یهودی به دیدار برلوسکونی رفت تا از محقق نشدن همکاری رم-تهران مطمئن شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، در همین رابطه نخست وزیر ایتالیا به بزرگترین سازمان مبارزه با اقدامات ضد صهیونیستی( ADL ) اطمینان داد که کشورش هیچگونه کمکی را به ایران برای پرتاب ماهواره به فضا نمی کند.  

"سیلویوبرلوسکنی" در دیدار با "آبراهام فوکسمن" رئیس موسسه  (Anti-Defamation League ) یا همان "ADL " به وی اطمینان داد که که ایتالیا در پرتاب ماهواره ایران به فضا هیچ کمکی به تهران نمی کند.

اما فوکسمن در پاسخ به برلوسکنی، به اخبار روزهای گذشته در این مورد که حکایت از همکاری ایتالیا با ایران برای پرتاب ماهواره به فضا داشت اشاره کرد.

به گزارش جورزالم پست، فوکسمن در ادامه این دیدار که دیروز جمعه در ایتالیا برگزار شد نهایتا با سخنان برلوسکنی مبنی بر عدم همکاری ایتالیا با ایران در زمینه پرتاب موشک قانع شد و گفت : ما از شنیدن این سخنان از سوی نخست وزیر ایتالیا خرسندیم.

کد مطلب 982950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها