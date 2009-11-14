نگرانی صهیونیستها از همکاری احتمالی ایتالیا و ایران در بخش فضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، در همین رابطه نخست وزیر ایتالیا به بزرگترین سازمان مبارزه با اقدامات ضد صهیونیستی( ADL ) اطمینان داد که کشورش هیچگونه کمکی را به ایران برای پرتاب ماهواره به فضا نمی کند.

"سیلویوبرلوسکنی" در دیدار با "آبراهام فوکسمن" رئیس موسسه (Anti-Defamation League ) یا همان "ADL " به وی اطمینان داد که که ایتالیا در پرتاب ماهواره ایران به فضا هیچ کمکی به تهران نمی کند.

اما فوکسمن در پاسخ به برلوسکنی، به اخبار روزهای گذشته در این مورد که حکایت از همکاری ایتالیا با ایران برای پرتاب ماهواره به فضا داشت اشاره کرد.

به گزارش جورزالم پست، فوکسمن در ادامه این دیدار که دیروز جمعه در ایتالیا برگزار شد نهایتا با سخنان برلوسکنی مبنی بر عدم همکاری ایتالیا با ایران در زمینه پرتاب موشک قانع شد و گفت : ما از شنیدن این سخنان از سوی نخست وزیر ایتالیا خرسندیم.