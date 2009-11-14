گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- گفتمانهای دینی جوان به کوشش اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر تهران در حال برگزاری است. این گفتمانها با هدف رفع سئوالات و شبهات دانش آموزان و در دبیرستانهای شهرستان اسلامشهر برگزار می شود.

- معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه این معاونت پشتیبانی کننده علمی و تحقیقاتی و آموزشی کلیه فعالیتهای سازمان در سراسر کشور است، گفت: تا کنون سلسله پژوهشهای متعددی مرتبط با فعالیتهای دینی انجام داده ایم که ساماندهی نظام تبلیغات دینی کشور یکی از مهمترین ‌آنهاست. حجت‌الاسلام سیدجواد موسوی هوایی ادامه داد: این پژوهش با پشتیبانی شش هزار فیش تحقیقاتی نقش بسیاری از نهادها را در امر دینی مشخص کرده است. این پروژه حاصل سه سال کار کارشناسی است.

- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی دربیست و دومین جلسه ستاد ساماندهی شئون در مناسبتهای‌مذهبی که باحضور حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان و نمایندگان تام‌الاختیار نهادها و دستگاههای ذ‌‌ی‌ربط کشور برگزارشد، بر لزوم توجه به خرافه‌زدایی و حماسی‌سازی در هیئات مذهبی که مد نظر مقام معظم رهبری‌است، تاکید کرد. حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی با اشاره به فعالیتهای مختلف فرهنگی که در خصوص هیئات مذهبی انجام شده است، افزود: تولیدات دستگاههای مختلف بهینه شده و کنترلهایی نیز انجام می‌شود تا برنامه ‌هیئات پرمحتوا و بدون آسیب باشد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی و امام جمعه موقت کرمان گفت: تضعیف ولایت فقیه، مهمترین فتنه دشمنان است. حجت‌الاسلام مهدی عرب‌پور بر داشتن بصیرت در مقابل فتنه‌انگیزی دشمن تاکید کرد و افزود: دستهای فتنه‌گری خارج از کشور با استفاده از عواملی در داخل بنای ادامه فتنه‌انگیزی دارند. وی با توصیه همگان به تقوای الهی و نظم در امور خاطرنشان کرد: همه اعمال انسان باید برای کسب تقوای الهی باشد.

- مراسم کلنگ زنی مسجد امام علی بن ابی طالب (ع) میناب هرمزگان با حضور حجت الاسلام سید مهدی هاشمی، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام میرزا حسین معتمدی فر، امام جمعه شهرستان میناب و لشکری معاون فرماندار این شهرستان انجام شد. سرپرست اداره تبلیغات اسلامی میناب هرمزگان در این مراسم گفت: فرهنگ مسجد سازی باید در بین مردم زنده و احیا شود. هاشمی یادآور شد: در برخی از روستاها حسینیه ها وجود دارند ولی از ساخت مسجد خبری نیست درحالیکه حسینیه ها از مسجد به وجود آمده اند.

- یک دوره آموزشی نهج البلاغه ویژه خواهران و مبلغات شهرستان شوشتر خوزستان از سوی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد. حجت الاسلام شهریاری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شوشتر با اعلام خبر فوق گفت: مدت این دوره آموزش 60 روز است که طی هشت جلسه مباحث عمده نهج البلاغه آموزش داده می شود. شهریاری افزود: در پایان آزمون برگزار و به نفرات برتر گواهی پایان دوره اعطا می شود.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه مازندران در مراسم افتتاح خانه عالم روستای چای باغ شیرگاه که در این روستا برگزار شد، گفت: استقرار روحانی در روستاها باعث توسعه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی می شود. حجت الاسلام ذاکری خطیر با اشاره به علاقه و اعتقاد مردم به روحانیت بیان کرد: مردم مومن سوادکوه اعتقاد عمیق قلبی به روحانیت و علما دارند و احداث خانه عالم در ظرف پنچ ماه بیانگر این موضوع است. وی در ادامه با اشاره به حضور فعال اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه در فعالیتهای فرهنگی و قرآنی یادآور شد: از مدیرکل دلسوز تبلیغات اسلامی مازندران به خاطر تسریع در ساخت این مکان تقدیر و تشکر می کنم.

- مدیر کل تبلیغات اسلامی مرکزی گفت: تکبر و ریا دو آفت مهم حوزه تبلیغ است و این دو صفت انسان را به سوی ویژگیهای شیطانی می کشاند. حجت الاسلام احمد رضائیان در جلسه درس اخلاق طلاب حوزه علمیه آقاضیاءالدین اراک با اشاره به مذمت این صفات از دیدگاه اسلام، خدمت به دین را مستلزم دوری از این دو ویژگی ناپسند دانست و افزود: تکبر و غرور بود که شیطان را از درگاه حق راند و از راه الهی جدا کرد.