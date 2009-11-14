موانع طرح مترواینترنت در کرمان رفع شده است

مریم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل برخی موانع و مشکلات اجرای طرح مترو اینترنت در کرمان به تاخیر افتاد و سرانجام با پیگیری های صورت گرفته فاز اول این طرح بزودی در کرمان اجرایی می شود.

وی اضافه کرد: از دیدگاه تخصصی این طرح به جریان افتاده است و فاز اول طی 1.5 ماه آینده و فاز دوم نیز تا پایان سال جاری راه اندازی می شود.

ابراهیمی گفت: طبق مصوبه معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان باید یک درصد از بودجه های هزینه ای و عمرانی کرمان به اجرای این طرح در ادارات اختصاص یابد.

وی افزود: تاکنون 17 پروژه دولت الکترونیک در کرمان اجرایی شده است که همگی از اعتبارت استانی بوده است.

مدیر اجرایی دولت الکترونیک کرمان با اشاره به طرح پایلوت دولت الکترونیک در کرمان گفت: تاکنون اعتبارت ملی به این طرح در کرمان اختصاص نیافته است و تمام اقدامات انجام شده توسط اعتبارت استانی و با همکاری استاندار انجام شده است.

وی گفت: سال گذشته کرمان درحالی رتبه اول دولت الکترونیک در کشور را کسب کرد که رتبه دوم و سوم در کشور به دلیل حجم کار انجام شده در استانهای دیگر معرفی نشد.