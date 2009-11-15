خادمان نشر کتاب چهار محال و بختیاری تجلیل شدند

مدیر کل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این همایش از 26 نفر از ناشرین کتاب، لیتوگرافیست، ویراستار فنی، چاپخانه دار و دربخش ویژه دربخش ایثار و شهادت، دین وادبیات و همچنین از کتابفروشیهای پنج شهرستان استان فارسان، لردگان، شهرکرد، کیار و بروجن تجلیل شد.

وی هدف از برگزای این همایش را کنار هم قرار گرفتن کتابدارن، ناشرین، مولفین و کسانی که به نوعی با کتاب در ارتباط هستند دانست و افزود: این افراد جمعیت فعال جامعه هستند و در ارتقا فرهنگ استان باید تلاش داشته باشند.

داریوش رضوانی با بیان اینکه ظرفیتهای فرهنگی، هنری در استان چهار محال وبختیاری، ظرفیت قابل توجهی است و این ظرفیتها فرهنگی ریشه در فرهنگ غنی استان چهار محال وبختیاری دارد، بیان داشت: این دیار علاوه بر موقعیت جغرافیایی از نظر فرهنگی نیز بام ایران و بام فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه این ظرفیتهای فرهنگی باید در استان شناسایی شوند بیان داشت: کتابدارن کتابخانه های عمومی و کانون مساجد باید در زمینه فرهنگ سازی رواج کتاب و کتاب خوانی در سطح استان صبور و شکیبا باشند زیرا که اگر یک انسان در جامعه به درستی تربیت شود و آن فرد در مسیر درست قرار گرفته باشد، از ارزش بسیار والایی برخوردار است.

وی یاد آور شد: یکی از مشکلات استان ها در زمینه های فرهنگی وهنری این است که مسئولین کشوری فکر می کنند که کشور ایران یعنی تهران در حالی که بیشترین نخبگان در سطح کشور از همه سطوح ازاستان ها پرورش می یابند.

رضوانی با اشاره به اینکه هفت میلیارد تومان به تئاتر کشور اختصاص داده شده بود بیان داشت: تنها پنج میلیون تومان به تئاتر استان چهار محال وبختیاری اختصاص یافته است، با این وجود سهم سینماوتئاتر استان چهار محال وبختیاری در کجا قرار دارد؟

وی خاطر نشان کرد : برای توسعه استان در کلیه سطوح نیازمند عزم ملی هستیم، و استان چهار محال وبختیاری ساخته نمی شود مگر اینکه اختلاف سلیقه را کنار بگذاریم و با عزم ملی و بسیج مردمی برای پیشرفت استان از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... تلاش کنیم.