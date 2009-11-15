اجرای هدفمند کردن یارانه ها نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی است

علی بروغنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در کنار هدفمند کردن یارانه ها باید کاری کرد که درآمد خانوارها، اشتغال، حقوق و دستمزد بالا آمده و بگونه ای شود که دست واسطه ها قطع و به قیمتهای واقعی و تضمینی برسیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر ما نتوانیم درآمدها را افزایش دهیم با بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی شاهد تورمی خواهیم بود که برخی از خانواده های پر جمعیت و کم درآمد آسیب می بینند.

بروغنی افزود: در بحث هدفمند کردن یارانه ها باید شیوه تولید و استفاده از منابع اصلاح، ساختاری و مدیریت صحیح شده تا بتوانیم بهره وری را افزایش و مصرف را کاهش دهیم تا بتوان به اهداف اصلی این لایحه رسید.

وی عزم و اراده ملی را کلیدی ترین مسئله در موفقیت این لایحه دانست و گفت: ما بدترین شرایط اقتصادی را در زمان جنگ داشتیم که به لطف خداوند عزم و ایثارگری مردم به جایگاه مطلوبی رسید و امروز نیز نیازمند همان عزم و اراده هستیم.