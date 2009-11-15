انتخابی سرنوشت ساز در انتظار فرهنگیان و معلمان

در این میان توجه ویژه به برنامه پیشنهادی وزیر معرفی شده موضوعی است که نمایندگان نباید از کنار آن به سادگی عبور کنند.

جامعه فرهنگیان و دانش آموزان کشور در طول سالیان دراز در هنگامه انتخاب سکاندار اجرایی تعلیم و تربیت کشور بارها مطالبات خود را بیان داشته و خواهان عملیاتی شدن این مطالبات در برنامه های وزیر پیشنهادی بوده اند و در این بین توجه ویژه به نقاط مغفول مانده در نظام تعلیم و تربیت می تواند از وزیر پیشنهادی چهره ای مورد تایید نزد نمایندگان مردم، فرهنگیان و دانش اموزان بسازد.

یکی از موضوعاتی که لازم است تا در خصوص آن بازنگری اساسی صورت گیرد موضوع محتوای تالیفات و کتب درسی آموزش و پرورش است که متاسفانه در بیشتر موارد با نیازهای روز دانش آموزان مطابقت ندارد.

موضوع دیگر شیوه تدریس و آموزش کتب درسی موجود است که اغلب در آنها از شیوه های آموزش کلیشه ای و قدیمی استفاده می شود.

شیوه های آموزشی که در آن معلم متکلم الوحده صرف است و اغلب از هیچ ابزار سمعی و بصری برای آموزش بهتر بهره گرفته نمی شود و این در حالی است که محتوای کتب درسی موجود نیز بیشتر جنبه تئوریک داشته و آموزشهای عملی در آن دیده نشده است.

در شرایط کنونی که رشد روزافزون تکنولوژی و ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی امکان دسترسی آسان دانش آموزان را به منابع دلخواه فراهم آورده است، دیگر کلاس درس به شیوه سنتی و بدون بکارگیری ابزارهای نوین آموزشی برای دانش آموزان جذابیت ندارد و دانش آموزان به دنبال یادگیری روشهای جدید و مطالب روز دنیا هستند.

افزایش ساعات حضور دانش آموزان در مدرسه و ارتقای سطح کمی و کیفی فوق برنامه ها نیزمی تواند نقش به سزایی در تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان ایفا کند.

تلاش جدی برای یک نوبته کردن مدارس و کاهش جمعیت دانش آموزی در هر کلاس درس و نیز تقویت برنامه های کمک آموزشی و فوق برنامه نیز موضوعی است که نیازمند توجه جدی است.

جلب مشارکت اولیا دانش آموزان در امور مربوط به مدرسه و ایجاد زمینه و برنامه ریزی برای تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و گنجاندن موضوع مهارتهای زندگی به شکلی مدون و اجباری در مواد درسی تمامی مقاطع نیز از جمله موضوعاتی است که باید در خصوص ان بازنگری اساسی صورت گیرد.

در بحث امور فوق برنامه در آموزش و پرورش نیز توجه به تشکلهای دانش آموزی و ایجاد زمینه برای فعالیت این تشکلها باید مورد توجه جدی دست اندرکاران تعلیم و تربیت به ویژه وزیر آموزش و پرورش قرار گیرد.

زمینه سازی برای مشارکت دانش آموزان در سرنوشت خود می تواند ضمن ایجاد مسئولیت پذیری در آنان به شیوه ای غیرمستقیم مهارتهای اجتماعی را نیز به دانش آموزان بیاموزد و در این میان تشکلهای مدنی دانش آموزی نظیر شوراهای دانش آموزی با بیش از یک دهه فعالیت بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در خصوص تربیت اجتماعی دانش آموزان است.

خارج کردن این تشکل صنفی دموکراتیک از حالت نمادین به صورت عملیاتی و برنامه ریزی مدون بر روی کارکردهای آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

برنامه ریزی برای ایجاد رابطه صحیح و منطقی میان دانش آموز و معلم با حفظ شان طرفین و نیز احقاق حقوق هر دو نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

تدوین و اجرای برنامه هایی از قبیل منشور ملی حقوق معلمان و فرهنگیان و نیز منشور حقوق دانش اموز می تواند موثرترین راه برای شناسایی و احقاق حقوق این افراد باشد.

برنامه ریزی و فراهم کردن بستر مناسب و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای فرهنگیان همپا با علوم روز نیز از مقتضیات جدید و ضروری تعلیم و تربیت است.

توجه ویژه به نقش مشاوران در مدرسه و جذب مددکاران اجتماعی در مدارس نیز به کنترل آسیبهای نوظهور در جامعه دانش آموزی و پیشگیری از ابتلا به این آسیبها کمک می کند.

تقویت تشکلهای غیردولتی دانش آموزی، مستقل کردن سازمان دانش آموزی و بازگرداندن اختیارات فوق برنامه به این سازمان نیز نیازی ضروری است زیرا عملکرد معاونت پرورشی از زمان احیا تاکنون نشان داد سازمان دانش آموزی در گذشته موفق تر از معاونت فعلی پرورشی امور مربوط به پرورشی و تشکلها و فوق برنامه را دنبال کرده است.

گسترش شبکه اینترنت ملی مدارس ایران نیز از دیگر ضروریات حال حاضر است.

به هر روی به نظر می رسد توجه به محتوای تالیفات و کتب درسی و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت ویژه معلمان، توجه به تشکلهای دانش آموزی، تقویت مشاوره و جذب مددکاران اجتماعی در مدارس، یک نوبته کردن مدارس و نیز برنامه ریزی برای تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و توجه ویژه به امور فوق برنامه و استقلال سازمان دانش آموزی می تواند از جمله برنامه های تاثیرگذاری باشد که در صورتیکه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بر روی آن متمرکز شود، تحولاتی تاثیرگذار در نظام تعلیم و تربیت رخ دهد.