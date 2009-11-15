سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: بازنویسی فیلمنامه ادامه دارد، پیش‌تولید شروع شده و لوکیشن‌ها را انتخاب کرده‌ایم اما فیلمبرداری زمانی آغاز می‌شود که بازیگران قطعی شوند، فیلمنامه را به بازیگران مختلفی داده‌ایم اما هنوز حضور هیچ بازیگری در این فیلم قطعی نشده است.

مجتبی رحیمی فیلمبردار، بابک اخوان صدابردار و مسعود افشار چهره‌پرداز این فیلم هستند. سیدمحسن وزیری فیلم‌های سینمایی "ازدواج غیابی"، "آوزاخوان"، "شیر و عسل"، "بادام‌های تلخ" و "حادثه در کندوان" را تهیه‌ کرده است.

آرش معیریان فیلم‌های "کما"، "چپ دست"، "شارلاتان" و "آنکه دریا می‌رود" را در کارنامه دارد.





