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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

رضایی به مهر خبر داد:

محصولی فتاح را به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد

محصولی فتاح را به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اعلام رای مثبت اعضای این کمیسیون به محصولی به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: محصولی پرویز فتاح را به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی انتخاب و معرفی کرده است.

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی برنامه های وزارت رفاه، شرکت کرد و به ارایه برنامه های خود پرداخت.

نماینده مردم جهرم در خانه ملت با بیان اینکه اعضای کمیسیون با برنامه های این وزیر پیشنهادی موافق بودند، تصریح کرد: براساس این برنامه ها سازمان تامین اجتماعی که از وزارت رفاه جدا شده بود و زیر نظر نهاد ریاست جمهوری بود مجددا به وزارت رفاه باز می گردد.

رضایی با اشاره به تاکید محصولی بر حضور فتاح وزیر نیروی دولت نهم به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی در برنامه های محصولی، گفت : اعضای کمیسیون از بکارگیری مجددا فتاح در دولت خوشحال شدند و با شنیدن برنامه های خوب محصولی مهر تایید به پرونده  این وزیر پیشنهادی زدند. 

کد مطلب 982979

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