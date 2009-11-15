همسایگی خراسان رضوی با کشورهای آسیای میانه در صادرات باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی شامگاه شنبه در جلسه اتاق بازرگانی استان در حضور سه هیئت تجاری اروپایی افزود: این اولین باری است که سه کشور مهم اروپای شرقی در خراسان حضور یافتند.

غلامحسین شافعی افزود: تاکنون بخشهای خصوصی این سه کشور با بخش خصوصی، بیگانه بوده اند و حضور این هیئتها تجاری گام مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی ما با آنها خواهد بود.

وی بحران اقتصادی جهانی را مهمترین عامل ایجاد این فرصت برای کشورمان دانست و بیان کرد: در وضعیت فعلی اقتصاد دنیا افقهای تازه ای برای توسعه ارتباطات کشورهای شرق با غرب فراهم شده است که باید از این فرصت استفاده کرد.

شافعی ضمن اعلام نارضایتی از عدم حضور نماینده اقتصادی کشور چک در این جلسه گفت: قرار است طی 10 روز آینده یک هیئت تجاری کشور به چک سفر کنند اما هنوز هیچ اقدامی از سوی این کشور برای صدور ویزای این هیئت انجام شده است در حالیکه اعزام هیئتها نقطه آغاز روابط تجاری کشورهاست.

وی تاکید کرد: اگر کشور چک مایل به ایجاد ارتباط اقتصادی با ایران است باید گامهای اولیه خود را محکم بردارد.

همجواری خراسان رضوی با کشورهای آسیای میانه مزیتی غیر قابل چشم پوشی است

در ادامه جلسه معاون برنامه و بودجه استاندار خراسان رضوی افزود: تعامل مطلوب ایران و به خصوص خراسان با کشورهای آسیای میانه برتری است که بسیاری از کشورهای غربی نمی توانند از آن چشم پوشی کنند.

مروج الشریعه خطاب به هیئتهای تجاری سه کشور لهستان، مجارستان و اسلواکی گفت: همجواری خراسان با کشورهای آسیای میانه، همجورای با قطب بزرگ انرژی است و همچنین ما از طریق این کشورها با کشور بزرگ چین مبادرات قابل توجهی داریم.

وی تصریح کرد: ایجاد شرکتهای مشترک اقتصادی یکی از مهمترین اقداماتی است که بخش خصوصی در منطقه خراسان از آن استقبال می کند.

کشورهای اروپایی در جستجوی بازارهای جدید

نماینده اقتصادی مجارستان در معرفی مزیتهای کشور خود به خودروسازی به هواپیماسازی به ماشین آلات کشاورزی، داروسازی، و راه سازی اشاره و تاکید کرد: بحران اقتصادی دنیا کشور ما را مجبور کرده که به جستجوی بازارهای جهانی جدید بپردازیم.

همچنین نماینده اقتصادی سفارت لهستان، کشاورزی را مزیت اصلی این کشور عنوان کرد و افزود: در حال حاضر واردات ایران بیش از صادرات این کشور به لهستان است که البته طی 30 سال گذشته تغییر محسوسی نکرده است.

در پایان نیز نماینده اقتصادی سفارت اسلواکی از رشد منفی اقتصاد کشور خبر داد و افزود: کشور پنج میلیون نفری اسلواکی بالاترین تولید قطعات خودرو در دنیا را به خود اختصاص داده است.

تامل در سخنان نمایندگان این کشورها این سئوال را به ذهن می آورد که آیا انتخاب طرف تجاری نباید تولیدات آن کشور و نیازمندیهای خود را مورد توجه قرار دهیم.