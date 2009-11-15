تشکیل جلسات هماهنگی گروههای نظارتی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

به گزارش خبرنگار مهر، در این گروههای نظارتی، نمایندگانی از دفتر نظارت و ارزیابی و معاونین آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی حضور دارند که بعد از برگزاری جلسات هماهنگی از آذر ماه به سراسر کشور اعزام خواهند شد.

بهبود، اصلاح و ارتقای سطح فعالیتهای مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی مدیریت مناطق کشوری مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه های علمیه سراسر کشور از مهمترین اهداف این برنامه نظارتی اعلام شده است.

براساس مصوبه شورای معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، محور نظارت از جهت طراحی، برنامه ریزی و هماهنگی با دفتر نظارت و برنامه ریزی و نظارت تخصصی و کاربردی بر عهده هر کدام از معاونتهای مرتبط خواهد بود.