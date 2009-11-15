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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۹:۰۵

تشکیل جلسات هماهنگی گروههای نظارتی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تشکیل جلسات هماهنگی گروههای نظارتی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

جلسات هماهنگی گروههای نظارتی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم با هدف اعزام به مراکز حوزوی سراسر کشور از هفته آینده تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این گروههای نظارتی، نمایندگانی از دفتر نظارت و ارزیابی و معاونین آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی حضور دارند که بعد از برگزاری جلسات هماهنگی از آذر ماه به سراسر کشور اعزام خواهند شد.

بهبود، اصلاح و ارتقای سطح فعالیتهای مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی مدیریت مناطق کشوری مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه های علمیه سراسر کشور از مهمترین اهداف این برنامه نظارتی اعلام شده است.

براساس مصوبه شورای معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،  محور نظارت از جهت طراحی، برنامه ریزی و هماهنگی با دفتر نظارت و برنامه ریزی و نظارت تخصصی و کاربردی بر عهده هر کدام از معاونتهای مرتبط خواهد بود.

کد مطلب 982985

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