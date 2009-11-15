فاز دوم "شوق پرواز" کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فاز دوم این مجموعه تلویزیونی هم اکنون با حضور تعدادی نابازیگر در قزوین ادامه دارد و به زودی بازی شهاب حسینی در نقش شهید بابایی آغاز می‌شود.

تصویربرداری فاز اول این مجموعه مدتی پیش به پایان رسیده، که بخشی از آن در قزوین و تهران انجام شده است. در بخش اول اکبرعبدی جلوی دوربین این کارگردان قرار گرفته است. البته بخشی از تصویربرداری این مجموعه در آینده در خارج از کشور انجام می‌شود.

افسانه بایگان، الهام حمیدی، سعید نیکپور، بهمن زرین‌پور، مینا جعفرزاده، پوراندخت مهیمن، مهران رجبی، حسن جوهرچی، عباس امیری، زهره حمیدی، اتابک نادری، هیلدا رنجبران، حسین بابایی، سلما بابایی، علیرضا مظفری، شیدا اسدی، مبین قربانی، علی‌اصغر یوسفیان، پانیذ رنجبر و شعف نوری بازیگران مجموعه هستند.

عوامل این پروژه عبارتند از فیلمنامه‌نویس: فرهاد توحیدی، حسین تراب‌نژاد و مهدی محمدنژادیان، مدیر پروژه: ناصر دهقانی، مدیر تصویربرداری: حسن پویا، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، مدیر صحنه: مصطفی آذرنوش، طراح گریم: سعید ملکان، مدیر تولید: مجید بابایی، مجری‌طرح: جواد قلی‌زاده.

مجموعه "شوق پرواز" محصول موسسه فرهنگی هنری شاهد است. یدالله صمدی فیلم‌های "ایستگاه"، "سارای"، "ساوالان" و "اتوبوس" را در کارنامه دارد.

