شکارچیان مجاز پرندگان غیر حمایتی را شکار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خبر ارائه پروانه شکار به شکارچیان مجاز در حالی به طور رسمی از سوی ادارت کل استانها اعلام می شود که به عقیده کارشناسان ظریفت کشور برای ارائه مجوز شکار بسیار محدود است و ظرفیتی کمتر از 70 پروانه در سال را دارد.

با این حال تورج همتی رئیس سازمان محیط زیست سیستان و بلوچستان دراین باره گفت: کلیه ادارات حفاظت محیط زیست استان آمادگی صدور پروانه شکار پرندگان را دارند و شکارچیان می توانند جهت دریافت پروانه به ادارات تابعه مراجعه کنند.

این مقام مسئول اظهار داشت: مدت اعتبار هر پروانه شکار دو ماه از تاریخ صدور است و هر شکارچی باید به ازای هر پروانه 75 هزار ریال واریز کند. با این حال هر شکارچی می تواند با توجه به مدت دار بودن تا پایان سال با پرداخت تعرفه مجدد نسبت به دریافت پروانه اقدام کند.



مجوز شکار برای پرندگان وحشی غیرحمایت شده از قبیل قمری، کبوتر کوهی، فاخته، تیهو، کبک، باقرقره، شکم سیاه، گنجشک و پرندگان آبزی قابل شکار غیرحمایت شده برای شکارچیان واجد شرایط و مجاز صادر خواهد شد.

گونه های در معرض خطر انقراض در استان سیستان و بلوچستان شامل پلیکان خاکستری، عروس غاز، قوی کوچک، درنای سیبری، باکلان کوچک، گیلانشاه خالدار، عقاب شاهی، عقاب طلایی، عقاب دریائی دم سفید، عقاب ماهی خوار، هما، شاهین، بحری، بالابان، لاچین، میش مرغ، هوبره، سیاه خروس، اردک سرسفید، اردک بلوطی می شوند.

همچنین گونه های حمایت شده و حفاظت شده در این استان نیز شامل پلیکان سفید، فلامینگوها، درناها، قوها، حواصیلها، لک لکها، غواصها، باکلان، مارگردن، غاز پیشانی سفید(کوچک)، غاز پازرد، اردک تاج دار، اردک مرمری، اردک چشم طلایی، اردک سرسیاه، اردک دم دراز، مرگوسها، اسکوترها، خروس کـولی دشتـی، بـوتیمار کوچـک، زنگـوله بال، کبک دری، دراج، جیرفتی، قرقاول، کاکائی دودی، کاکائی چشم سفید، یلوه حنائی، مینا، دارکوب سبز راه راه، کوکوی خالدار، پرستو، بلبل، سار صورتی، کلیه پرندگان شکاری و گوشتخوار از قبیل سایر عقابها، بازها، قوش ها، قرقیها، کرکسها، بوف و جغدها، کورکورها، سنقرها، سارگپه است.

پیش از این معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست در خصوص صدور پروانه شکار پرندگان گفته بود : به دلیل احتمال شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان مجوز شکار پرندگان صادر نمی شود. وی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: پروانه های شکار پرندگان در حال صادر شدن است و هر کسی شرایط و ابزار لازم و کافی برای شکار را در اختیار داشته باشد پروانه شکار برای او صادر می شود.

به دلیل احتمال شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان مجوز شکار پرندگان صادر نمی شود معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست

محمد باقر صدوق نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور 47 مجوز شکار برای اتباع خارجی و 137 مجوز ایرانی در 12 آبان سال گذشته گفت: نسبت به زمان مشابه تا کنون 6 فقره مجوز شکار صادر شده است که آن هم برای اتباع خارجی بوده است و صدور مجوز شکار پرندگان با کسب مجوزهای لازم از سازمان دامپزشکی صادر شده است. صدور پروانه شکار صرفاً بحث اقتصادی نیست بلکه در انتقال فرهنگ نیز موثر می باشد.



همزمان مسئول نظارت و بازرسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در این باره گفت: پس از دو سال ممنوعیت شکار در استان صدور پروانه شکار در اداره کل حفاظت محیط زیست این استان آغاز شده است.

با این همه سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون هر ساله پس از برآورد تعداد وحوش کشور، تعدادی پروانه شکار و صید به میزانی که لطمه ای به طبیعت و تنوع زیستی کشور وارد نیاورد صادر می کند و این امکان را در اختیار علاقمندان به شکار و صید و کسانی که از این راه امرار معاش می کنند قرار می‌دهد تا در قالب یک طرح مطالعه شده و در محدوده قوانین به این امر پرداخته و درعین حال طبیعت و تنوع زیستی بی نظیر میهن خود را برای نسلهای آینده و فرزندان خود حفظ کنند.

به طور کلی طبق دستور العمل صادره توسط اداره کل نظارت و بازرسی سازمان هر ساله دو نوبت آمارگیری در تمامی مناطق چهارگانه تحت حفاظت و زیستگاههای آزاد توسط محیط بانان سازمان انجام می‌شود. این آمارگیری برای وحوش در اواخر بهار و اواخر پاییز که فصل زایمان تمام شده و گله دوباره دور هم جمع شده اند انجام می شود و آمارگیری از پرندگان مهاجر آبزی هم یک نوبت در سال و در دیماه انجام می شود.