مركز نگهداري دختران فراري دو باره راه اندازي مي شود

فهيمه اسكندري به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: فضاي خيابانها براي دختران محيط نا امني است و به زودي با تكيه بر كمكهاي مردمي دوباره پناهگاهي براي دختران خياباني- كه در معرض آسيبهاي فراوان قرار دارند- تاسيس مي كنيم.
وي گفت : اين دختران در شرايط غير معمول زندگي مي كنند و نبايد از آنها توقع داشت كه رفتارشان مثل يك دختر عادي باشد . آنها به حمايتهاي اجتماعي نياز دارند و جامعه در قبال آنها مسوول است.
اسكندري كمكهاي مردمي را قابل اتكا تر از كمكهاي دولتي خواند و افزود : ميتوان با مشاركت مردم پناهگاهي امن براي دختران فراهم كرد وپس از باز پروري ،آ نان را به آغوش خوانواده باز گرداند.
گفتني است خانه ريحانه در سال 78 تاسيس شد و لي سال گذشته به دليل تغيير نگرش مديريتي در معاونت اجتماعي شهرداري تعطيل شد و دختران تحت پوشش آن به مراكز ديگر يا منازل خود انتقال پيدا كردند.
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