تهران آماده همکاری برای پیشبرد اهداف اکو است

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی معروفی دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) روز شنبه در تهران با منوچهر متکی وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار با تقدیر از فعالیت های دبیران کل اکو در گذشته ابراز امیدواری کرد در اثر فعالیت های معروفی و اجرای پروژه ها، اکو به نتایج ملموس تری در بخش های مختلف دست یابد.

وی افزایش تجارت میان اعضا، بهینه سازی سیستم حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، اتصال برق کشورهای عضو، ارتقاء سطح همکاری های اکو با سازمان ها و مجامع منطقه ای و بین المللی، مشارکت در طرح های مبارزه با قاچاق مواد مخدر را از چشم انداز های مهم این سازمان خواند که نیاز به ابتکار و نوآوری دارد.

متکی با اشاره به سابقه و تجربیات جمهوری اسلامی ایران در همکاری منطقه ای، آمادگی تهران را همچون گذشته برای کمک به پیشبرد اهداف اکو اعلام داشت.

معروفی نیز در این ملاقات با ارائه گزارشی از فعالیت ها و طرح های اکو در زمینه های تجاری، حمل و نقل، محیط زیست، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و امور آموزشی تصریح کرد که اکو می تواند در پیشبرد مسائل مهم منطقه ای نقش سازنده ای داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت های فراوان کشورهای عضو اکو، انجام کارهای زیربنایی در این سازمان را به نفع کلیه کشورهای منطقه خواند.

معروفی از نقش فعال جمهوری اسلامی ایران در این سازمان و ارائه نظرات سازنده و کارساز آن تقدیر کرد.