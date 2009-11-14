محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت برنج های وارداتی آغاز به کار کرده است.

وی با بیان اینکه اعضای این کمیته متشکل از اعضای کمیسیون کشاورزی و بهداشت و درمان مجلس هستند، تاکید کرد: ترجیح اعضای کمیسیون بر این است که اسامی اعضای کمیته ویژه بررسی وضعیت سلامت برنج های وارداتی تا نتیجه نهایی اعلام نشود تا آنان بتوانند به راحتی به کار خود ادامه دهند.

نماینده مردم جهرم در خانه ملت گفت: این کمیسیون نتیجه نهایی را تا دو هفته دیگر اعلام می کند.

وی در توضیح دلایل تشکیل این کمیته ویژه اظهارداشت: به دلیل اختلاف نظر میان موسسه استاندارد تهران با موسسه استاندارد کشور و وزارت بهداشت، مجلس تصمیم گرفت برای رفع ابهامات و بررسی قطعی وضعیت برنج ها، کمیته ویژه تشکیل دهد.

دهقان تصریح کرد: اعضای این کمیته ویژه با نمونه برداری مجدد از برنج های وارداتی موجود در کشور و انجام آزمایشات جدیدی در آزمایشگاه ثالث، نسبت به بررسی سلامت این برنج ها اقدام می کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسسه استاندارد تهران میزان آرسنیک و سرب موجود در برنج های وارداتی را 25 برابر حد مجاز اعلام کرد و همچنان بر نظر خود پافشاری می کند، خاطرنشان کرد: این در حالیست که آزمایشات مشترک موسسه استاندارد کشور و وزارت بهداشت و درمان از سلامتی این برنج ها خبر می دهد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی گفت: شواهد و قرائن از سلامت برنج های وارداتی خبر می دهد اما باید تا اعلام نهایی کمیته ویژه صبر کرد.

رضایی همچنینی درباره موضوع تاثیرات ناشی از پارازیت های ماهواره ای و آنتن های تقویت کننده موبایل، اظهارداشت: وزیر ارتباطات با حضور در کمیسیون و ارایه توضیحاتی در این رابطه، مدعی شد اشعه ناشی از آنتن های تقویت کننده موبایل هیچ ضرری برای سلامت افراد ندارد و مطابق استاندارد جهانی است.

وی افزود: متاسفانه وزارت بهداشت نیز در این موراد به دلیل نداشتن اطلاعات علمی و عدم انجام کار تحقیقی بر روی این موارد ادعای وزیر ارتباطات را رد یا تایید نکرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گفت: وزارت بهداشت برای بررسی و تحقیق در این موارد فرصت سه ماهه خواست که تاکنون یک ماه آن سپری شده است.