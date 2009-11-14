مهارت حلقه گمشده اشتغال در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالرضا شیخ الاسلامی ظهر شنبه در مراسم بازدید از مرکز تربیت مربی در کرج افزود: علت بسیاری از مشکلات مختلف در عرصه کار و اشتغال، عدم وجود مهارت کافی در شاغلان است که این امر آثار نامطلوبی به همراه خود دارد.

وی ادامه داد: مشکل اصلی ما در زمینه کار و اشتغال، کمبود نقدینگی نیست بلکه باید ریشه اصلی مشکلات در این خصوص را در کمبود یا نبود مهارت کافی و مورد نیاز در افراد شاغل جستجو کرد.

این مسئول بیان کرد: بسیاری از شاغلان در شغلهای مختلف مهارتهای فنی و حرفه ای مورد نیاز برای اشتغال مطلوب را کسب نکرده اند و به همین دلیل در اشتغال خود از بازدهی کافی برخوردار نیستند.

وزیر کار عنوان کرد: در حال حاضر حدود دو میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد درحالیکه اگر این افراد مهارت کافی را در شغل مورد علاقه خود کسب می کردند، کمتر بیکار می ماندند.

شیخ الاسلامی اظهار داشت: بسیاری از افرادی که صاحب شغل هستند نیز به دلیل نداشتن مهارت کافی از اشتغال پایدار برخوردار نیستند و کیفیت کار آنها در حد مورد قبول و استاندارد نیست.

وی خاطرنشان کرد: خلا مهارت موجب به هدر رفتن منابع و سرمایه ها می شود و اجازه نمی دهد بهره وری کافی داشته باشیم.

خلا مهارت، کیفیت تولید محصولات ساخت داخل را تحت الشعاع قرار می دهد

شیخ الاسلامی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: خلا مهارت، کیفیت تولید محصولات ساخت داخل را تحت الشعاع قرار می دهد که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: به دلیل کمبود مهارت، کالاهای تولید داخل در بسیاری از موارد قدرت رقابت با کالاهای خارجی را ندارد و مجبور می شویم از نوع خارجی استفاده کنیم.

این مسئول عنوان کرد: متاسفانه جایگاه و اهمیت بحث مهارت در کشور به طور کامل شناخته نشده که این امر آثار نامطلوبی برای اقتصاد به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد تصور می کنند صرف فارغ التحصیل شدن از دانشگاه می تواند آنها را برای ورود به بازار کار آماده کند درحالیکه در عمل اینگونه نیست.

نظام آموزشی کشور در زمینه ایجاد مهارت کافی ضعیف عمل کرده است

شیخ الاسلامی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: نظام آموزشی کشور در زمینه ایجاد مهارت کافی ضعیف عمل کرده و از بخشی از وظایف خود در این زمینه غافل شده است.

وی ادامه داد: بسیاری از دانشگاههای کشور در زمینه ایجاد مهارت کافی در دانشجویان به موازات ارائه دانش چندان موفق عمل نکرده اند و بسیاری از فارغ التحصیلان فاقد توانایی و مهارت کافی برای جذب به بازار کار هستند.

این مسئول عنوان کرد: اگر دانشگاهها در این زمینه بیشتر به وظایف خود عمل کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات اشتغال در کشور کاهش می یابد و کمتر شاهد بیکاری افراد خواهیم بود.

شیخ الاسلامی خاطرنشان کرد: اصل آموزش همواره باید با ایجاد مهارت همراه باشد و بدون مهارت نمی توانیم آموزش اثربخشی داشته باشیم.

وی یادآور شد: دنیای کنونی در هر لحظه در حال تغییر است و برای همسو کردن خود با این تغییرات باید همواره به کسب دانش و مهارت بپردازیم تا بتوانیم حرف برای گفتن داشته باشیم.

ایران ظرفیت افزایش سطح مهارتهای عمومی در زمینه اشتغال را دارد

شیخ الاسلامی در آخرین بخش از سخنان خود نیز عنوان کرد: ایران در زمینه های مختلف علمی موفقیتهای زیادی را کسب کرده و مسلما در افزایش سطح مهارتهای عمومی در زمینه اشتغال نیز می تواند موفق عمل کند.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد در جامعه به صرف داشتن تحصیلات عالیه، خود را معاف از کسب مهارتهای بیشتر می دانند درحالیکه آنها نیز به کسب مهارتهای بیشتر نیاز دارند.

این مسئول بیان کرد: حتی اساتید دانشگاه نیز نیازمند دوره های آموزش خدمت به منظور کسب مهارت بیشتر هستند تا بتوانند آموزش اصولی و مطلوبی به شاگردان ارائه دهند.

شیخ الاسلامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال ممکن است برخی از اساتید از نظر بار علمی بسیار قوی باشند اما به دلیل نداشتن مهارت در انتقال مفاهیم به شاگردان نتوانند آموزش مطلوبی اراده دهند.

وزیر کار یادآور شد: همه تحت شرایطی نیازمند کسب مهارت هستیم و هیچگاه نباید خود را در این زمینه بی نیاز بدانیم.