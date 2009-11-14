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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۸

وزیر علوم خبر داد:

جزئیاتی از طرح وزارت علوم برای برگزاری چند کنکور در سال

جزئیاتی از طرح وزارت علوم برای برگزاری چند کنکور در سال

وزیر علوم گفت: این آمادگی وجود دارد که به منظور کاهش استرس داوطلبان کنکور و تا زمان حذف کامل کنکور در طول سال چند بار آزمون سراسری دانشگاهها برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو با بیان این مطلب افزود: در این طرح افزایش ظرفیتی وجود ندارد بلکه بهترین نمره  داوطلب در طول 3 یا 4 مرتبه ای که در کنکور شرکت می کند در نظر گرفته می شود.

وی اظهار داشت: این طرح در حد پیشنهاد است و باید در کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس مطرح تا راهکارهای قانونی آن طی شود.

وزیر علوم گفت: این پیشنهاد به منزله جایگزینی کنکور نیست اما تا زمان حذف کامل کنکور راهکار مناسبی برای کاهش فشارهای ناشی از کنکور به شمار می رود.

دانشجو با اشاره به این مطلب که از نظر قانونی وزارت علوم موظف به اجرای قانون مجلس در خصوص حذف کنکور است، افزود: در حال حاضر نامه ای برای ریاست مجلس شورای اسلامی آماده کرده ایم که در آن درخواست شده با توجه به اینکه کنکور تا سال 90 به طور کامل قابل حذف نیست، مهلت حذف کنکور بر مبنای گزارش آموزش و پرورش تا سال 93 تمدید شود.

کد مطلب 983017

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