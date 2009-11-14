هفتمین نمایشگاه یاد یار مهربان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش مشارکت وزارتخانه متبوعش در نمایشگاههای آتی یاد یار مهربان خبر داد و گفت: خوشبختانه این حرکت از تهران فراتر رفته و هم اکنون در قم و قزوین هم برگزار می شود. اینکه افراد می آیند خودشان کتابهایشان را در چنین نمایشگاهی انتخاب می کنند اقدام ارزنده ای است.

وی با تاکید بر انس جامعه با کتاب گفت: اگر می خواهیم جامعه مان با کتاب انس داشته باشد راهی نداریم جز اینکه فرزندانمان را از همان ابتدا با قلم و کاغذ و کتاب و در مدرسه مأنوس کنیم.

حسینی به برخی نظرسنجیهای چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: متاسفانه بر اساس نظر سنجیها در بعضی اوقات جوانان ما با بسیاری از مسائل فرهنگی آشنا نیستند و مثلا حتی نمی دانسته اند جلال آل احمد نویسنده‌ای ایرانی است و بعضیها می گفتند او عرب است.

وی در پایان سخنان کوتاهش بر انجام اقداماتی برای جلوگیری از مصادره مفاخر فرهنگی ایران توسط کشورهای دیگر تاکید کرد.

در این مراسم همچنین محمد باقر قالیباف شهردار تهران با تاکید بر اهمیت مسئله کتاب و کتابخوانی در جامعه گفت: اگر دانش برای ما مورد توجه است حتما باید در تولید، مصرف، بازتولید و بازمصرف دانش کوشا باشیم و خوشبختانه با همت شورای شهر مسائل فرهنگی جزو اولویت برنامه های شهرداری تهران است.

شهردار تهران افزود: در حال حاضر بالغ بر سه میلیون متر مربع فضای فرهنگی در تهران به ارزش بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان در حال ساخت و احداث است.

وی از ساخت بزرگترین کتابخانه دیجیتالی در بوستان گفتگو در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم بعد از این اقدام هر کس که لب تاپی به دست داشته باشد و به این بوستان می آید بتواند به چندصد هزار کتاب حوزه علوم انسانی به صورت آنلاین دسترسی پیدا کند.

وی در ادامه از راه اندازی بزرگترین کتابخانه دیجیتالی حوزه علوم مهندسی در دانشگاه امیرکبیر و در هفته جاری خبر داد و اضافه کرد: قصد داریم پارک لاله را به یک مرکز کتابخانه علوم پزشکی در کشور تبدیل کنیم.

پیش از سخنان قالیباف، امیر مسعود شهرام نیا مدیرعامل موسسه نشر و شهر و مجری هفتمین نمایشگاه یاد یار مهربان در گزارشی با اشاره به شش دوره قبلی این نمایشگاه گفت: امسال سومین سالی است که وزارت ارشاد نیز در این طرح عظیم مشارکت می کند.

وی افزود: نمایشگاه 4 گروه مخاطب اصلی دارد. 1- مدارس شهر تهران که به طور میانگین به هر کدام یک از آنها 2.5 میلیون ریال اعتبار برای خرید کتاب در نظر گرفته شده است. 2- همچنین برای هر کدام از 75 حوزه علمیه شهر تهران 10 میلیون ریال اختصاص یافته. 3- کتابخانه های عمومی هستند چه آنهایی که وابسته شهرداری تهران هستند و چه آنهایی که تحت نظر وزارت ارشاد هستند و گروه چهارم نیز کتابخانه های خوابگاههای دانشجویی است.

شهرام نیا ادامه داد: در نمایشگاه امسال تنها کتابهای سه سال اخیر اجازه عرضه یافته اند. حضور 400 ناشر به فراخوان ما پاسخ مثبت داده اند و در حدود 15 هزار عنوان کتاب را در این نمایشگاه عرضه کرده اند.

مدیرعامل موسسه نشر و شهر از تفکیک موضوعی کتابهای حاضر در هفتمین نمایشگاه یاد یار مهربان خبر داد.

وی در پایان سخنانش از ارتقای سرانه کتاب دانش آموزان تهرانی به کمک برپایی چنین نمایشگاههایی خبر داد و گفت: در سال نخست (1382) سرانه تعداد کتاب به ازای هر دانش آموزان در کتابخانه های مدارس شهر تهران سه کتاب بود که آمارهای اخیر نشان می دهد این عدد به 7 و بالاتر رسیده است. به این ترتیب می توان گفت: هر دوره نمایشگاه یاد یار مهربان توانسته یک جلد به سرانه کتاب دانش آموزان اضافه کند.

همچنین در این نمایشگاه شوشتری با مهم ارزیابی کردن این نمایشگاهها گفت: شهرداری تهران 150 کتابخانه در سطح شهر دارد که 75 کتابخانه آن متعلق به سازمان فرهنگی هنری است و قصد داریم در آینده نزدیک آنها را شبکه ای کنیم.

وی همچنین از ادامه طرح کتاب مترو و گسترش طرح کتاب اتوبوس از 1000 به 2500 اتوبوس شهر تهران و تبدیل قریب ‌الوقوع مجله مترو به روزنامه در روزهای آتی خبر داد.

در این مراسم مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، مرتضی طلایی عضو شورا ی شهر، حسن بیاد عضو شورای شهر، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر، علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سفیر افغانستان در ایران و جمعی دیگر از مسئولان فرهنگی حضور داشتند.